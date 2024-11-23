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PC Papka
Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за повторное вождение без ОСАГО
Сейчас данная статья предусматривает штраф в размере 800 рублей для тех, кто управляет транспортным средством без ОСАГО или не оформил страховой полис вовремя.

Для российских водителей, игнорирующих обязательное наличие действующего полиса ОСАГО, готовится ужесточение штрафов. Согласно новому законопроекту, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал увеличить штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО до 5000 рублей.

Автором законопроекта выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Документ был представлен на федеральный уровень в Госдуму в октябре текущего года. Если изменения будут приняты, они дополнительно уточнят статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Сейчас данная статья предусматривает штраф в размере 800 рублей для тех, кто управляет транспортным средством без ОСАГО или не оформил страховой полис вовремя. Новый закон увеличивает размер наказания до 3000–5000 рублей при повторном нарушении.

Для окончательного утверждения инициативы законопроект должен пройти второе и третье чтения в Государственной Думе. После этого его потребуется одобрить в Совете Федерации. Если все этапы будут успешно пройдены, соответствующие изменения официально войдут в КоАП РФ.

Помимо увеличения штрафов, в Госдуме рассматриваются и другие изменения, касающиеся ОСАГО. Так, в ноябре было принято решение в первом чтении о продлении срока ремонта транспортных средств по полису ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Причиной такого шага стала нехватка запчастей и сбои в логистических цепочках, вызванные международными санкциями.

Еще одной важной новостью стало заявление гендиректора Национальной страховой информационной системы Николая Галушина о запуске нового сервиса в 2025 году. Планируется, что уведомления об окончании срока действия полиса ОСАГО начнут поступать через портал Госуслуг. Министерство цифрового развития уже активно работает над внедрением этой системы.

#госдума #транспортные средства #законопроект #штрафы #гибдд #осаго #страховой полис #автомобильное страхование #административные правонарушения #коап рф
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