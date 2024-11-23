Компания готовится представить кроссовер MX 11, который, по слухам, сможет составить серьёзную конкуренцию Tesla Model Y.

Xiaomi активно расширяет своё присутствие на автомобильном рынке. После успешного дебюта с электроседаном SU7 компания готовится представить кроссовер MX 11, который, по слухам, сможет составить серьёзную конкуренцию Tesla Model Y.

По информации Car News China, кроссовер Xiaomi чьё кодовое название пока звучит как MX 11, планируется к выпуску в первом квартале следующего года. Машина уже проходит дорожные испытания с лета этого года. Шпионские снимки показывают тестовые экземпляры, однако из-за плотного камуфляжа точные детали дизайна остаются неизвестными.

В Китае MX 11 уже сравнивают с Ferrari Purosangue благодаря спортивным линиям кузова, хотя реальное сходство станет понятно только после официального релиза. Ожидается, что MX 11 будет заметно доступнее Tesla Model Y, стоимость которой в Китае колеблется от 249 900 до 354 900 юаней (34,5–48,9 тысячи долларов).

Ожидается, что MX 11 будет предложен по более привлекательной цене, что соответствует стратегии Xiaomi по завоеванию доли на насыщенном китайском рынке. Пока компания работает с убытками на каждую проданную машину, однако стремительно сокращает их. Например, если в августе убыток составлял 9,2 тысячи долларов за автомобиль, то в третьем квартале он снизился до 5 250 долларов. При этом общее число проданных автомобилей превысило 100 тысяч единиц, что опережает планы компании.

Кроме MX 11, Xiaomi работает над более крупным вседорожником, ориентированным на семьи. Эта модель, которая, в отличие от предшественников, будет последовательным гибридом, готовится к выпуску в 2026 году. Испытания автомобиля уже начались.