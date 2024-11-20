Модель стилизована под легендарный Mercedes-Benz 300 SL "Крыло чайки" и оценена в 3,9 миллиона дирхамов (около 1 миллиона долларов США).

Дилерский центр Auto Deals из Дубая выставил на продажу кастомизированный автомобиль Mercedes-Benz, разработанный лос-анджелесской студией S-Klub под руководством Джона Саркисяна. Модель стилизована под легендарный Mercedes-Benz 300 SL "Крыло чайки" и оценена в 3,9 миллиона дирхамов (около 1 миллиона долларов США).

Источник: www.dubicars.com

Источник: www.dubicars.com

Источник: www.dubicars.com

Кастом выделяется удлинённым кузовом, широкими колёсными арками, карбоновыми элементами, включая спойлер, и 19-дюймовыми колёсными дисками. Автомобиль оснащён съёмным верхом и сохраняет дух оригинальной модели 1957 года.

Источник: www.dubicars.com

Источник: www.dubicars.com

Источник: www.dubicars.com

Источник: www.dubicars.com

Салон основан на Mercedes-Benz SLK 55 AMG начала 2000-х, но полностью переработан. Он включает оригинальную ручку селектора, медиасистему Alpine и подсвеченные декоративные элементы. В багажнике находится чемодан для денег с прозрачной вставкой.

Источник: www.dubicars.com

Родстер оснащён 5,4-литровым двигателем V8 AMG мощностью 355 л.с. и автоматической коробкой передач. В основу легла модель SLK 55 AMG с пробегом около 74 тысяч километров.

Стоимость оригинальных Mercedes-Benz 300 SL значительно выше: в октябре 2024 года экземпляр 1956 года был продан за 9,3 миллиона долларов.

Mercedes-Benz в партнерстве с BMW в Китае планирует строительство 1000 ультрабыстрых зарядных станций к 2026 году.