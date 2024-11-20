Для участия в гоночных соревнованиях Lamborghini исключит электрическую составляющую. Трековая версия сохранит бензиновый двигатель V8. Мощность будет снижена с 800 л.с. до 600 л.с.

Компания Lamborghini объявила о выпуске трековой модификации своего нового суперкара — Temerario GT3. Эта версия, рассчитанная на гоночные треки, будет презентована в 2025 году и заменит текущую модель Huracan GT3 Evo2.

Новинка получит изменения во внешнем дизайне и технической составляющей. На тизерных изображениях можно заметить увеличенный передний сплиттер, переработанный диффузор и массивное заднее антикрыло, предназначенное для повышения прижимной силы на задней оси. GT3 станет заднеприводной, что соответствует требованиям гоночной серии, в отличие от дорожной версии с полным приводом.

Для участия в гоночных соревнованиях Lamborghini исключит электрическую составляющую. Трековая версия сохранит бензиновый двигатель V8. Мощность будет снижена с 800 л.с. до 600 л.с., а двигатель будет работать в паре с секвентальной коробкой передач, заменяющей стандартный «робот».

Кузов суперкара будет облегчён, а также модернизирован. Салон адаптируют под гоночные требования, а ходовая часть будет обновлена для улучшения сцепления и управляемости.

Публичный дебют Lamborghini Temerario GT3 состоится в 2026 году.

Дорожный Temerario, представленный в августе 2023 года, оснащён гибридной установкой из бензинового двигателя V8 и трёх электромоторов. Суммарная мощность достигает 920 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 2,7 секунды и максимальную скорость свыше 340 км/ч.

На фоне высокого спроса на другие модели Lamborghini, такие как Revuelto и Urus, детали заказов на Temerario пока не раскрыты.

По итогам первых девяти месяцев года выручка компании Lamborghini выросла на 20%, достигнув 2,6 миллиарда долларов, благодаря высоким продажам моделей Revuelto, Urus и Huracán. Общее количество проданных автомобилей составило 8411 единиц, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.