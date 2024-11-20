Основная часть расходов, 334,8 миллиарда рублей, пришлась на автомобили китайских брендов.

Впервые за всю историю российского авторынка месячные расходы на покупку новых автомобилей превысили полтриллиона рублей. По данным агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинга», опубликованным ТАСС, объём финансовой ёмкости рынка в октябре 2024 года составил 542,4 миллиарда рублей. Этот показатель превзошёл результаты аналогичного периода прошлого года на 59,5% и оказался на 14,3% выше, чем в сентябре 2024 года (474,5 миллиарда рублей).

Основная часть расходов — 334,8 миллиарда рублей — пришлась на автомобили китайских брендов. Темпы роста расходов на эти машины увеличились на 7,7% по сравнению с сентябрём. В то же время расходы на автомобили других регионов показали следующие результаты:

Европейские автомобили — рост на 36,8% (59,1 миллиарда рублей).

Японские автомобили — рост на 32% (34,2 миллиарда рублей).

Российские автомобили — рост на 24,3% (78,4 миллиарда рублей).

В октябре 2024 года автомобили китайских и российских брендов составили 88,4% от общего объёма продаж.

Также в октябре в России было продано более 180 тысяч новых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост цен на автомобили также оказал влияние на увеличение общего объёма расходов.