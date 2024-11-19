Последние пять экземпляров F22 с 2,5-литровым турбомотором Audi мощностью 500 л.с. уже проданы. Стоимость каждого автомобиля составляет 315 тысяч евро (без учёта налогов).

Нидерландская компания Donkervoort завершает выпуск модели F22. Последние пять экземпляров, объединённые в серию Final Five, станут последними автомобилями бренда, оснащёнными 2,5-литровым пятицилиндровым турбодвигателем Audi. Стоимость каждого автомобиля составляет 315 тысяч евро (без учёта налогов), и все они уже проданы.

Компания Donkervoort, основанная в 1978 году, изначально использовала двигатели Ford, но в конце 1990-х перешла на агрегаты Audi. Сначала это были 1,8-литровые четырёхцилиндровые моторы, а в 2011 году началось использование 2,5-литровых пятицилиндровых двигателей. На модели D8 GTO этот двигатель развивал 381 л.с., а для модели F22, представленной менее двух лет назад, мощность увеличили до 500 л.с.

Изначально планировалось выпустить 50 автомобилей F22 стоимостью 245 тысяч евро каждый, однако из-за высокого спроса через программу Donkervoort Ambassador тираж был увеличен до 75 единиц.

Серия Final Five отличается рядом технических решений, позволивших снизить снаряжённую массу с 750 до 716 кг. Среди них:

Кузов из «голого» углепластика,

Карбоновые колёса,

Карбон-керамические тормозные механизмы,

Титановая выпускная система.

Audi также постепенно отказывается от использования 2,5-литрового турбомотора. Примерно год назад было завершено производство модели TT RS, оснащённой этим двигателем. На данный момент агрегат используется в обновлённой версии RS 3, но, по некоторым данным, в следующем поколении кроссовера Q3 этот двигатель уже не будет применяться.

Помимо этого, Donkervoort активно расширяет свои рынки: недавно модели компании стали доступны в Израиле и ОАЭ. В дополнение к этому, автомобили марки появились в популярных играх, например, в Asphalt 9: Legends.