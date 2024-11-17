Обновлённая версия трёхрядного кроссовера Cadillac XT6 представлена в Китае. Модель, дебютировавшая в 2019 году, получила современное обновление, которое затронуло в основном интерьер и технологическое оснащение.
Снаружи обновлённый XT6 практически не изменился. Основные изменения произошли внутри автомобиля. Вместо привычного единого 33-дюймового экрана, которым оснащён XT5, XT6 получил два отдельных дисплея:
- 12,3-дюймовый экран для приборной панели,
- 10-дюймовый дисплей для информационно-развлекательной системы.
Передние кресла кроссовера оснащены электрорегулировкой в 10 направлениях, а также функциями подогрева и вентиляции. Для пассажиров второго ряда предусмотрены «капитанские» кресла, которые за дополнительную плату можно оснастить вентиляцией, подогревом и функцией массажа.
Дополнительные функции, повышающие комфорт:
- Трёхзонный климат-контроль,
- Акустическая система Bose с 14 динамиками,
- Широкий набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль.
Под капотом XT6 по-прежнему находится двухлитровый турбированный двигатель мощностью 237 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды и достигает максимальной скорости в 210 км/ч.
Обновлённый Cadillac XT6 уже доступен для заказа в Китае по цене от 349 900 юаней (около 48 400 долларов).
General Motors планирует снять с производства бензиновую версию Cadillac XT4 в США с 2025 года. Причиной называют снижение продаж этой модели на 12% в 2024 году. Завод в Канзасе будет перепрофилирован для выпуска электромобилей, что повлечет сокращение 2400 рабочих мест. В Китае производство XT4 продолжится, благодаря конкурентоспособной цене.