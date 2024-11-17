Снаружи обновлённый XT6 практически не изменился. Основные изменения произошли внутри автомобиля.

Обновлённая версия трёхрядного кроссовера Cadillac XT6 представлена в Китае. Модель, дебютировавшая в 2019 году, получила современное обновление, которое затронуло в основном интерьер и технологическое оснащение.

Снаружи обновлённый XT6 практически не изменился. Основные изменения произошли внутри автомобиля. Вместо привычного единого 33-дюймового экрана, которым оснащён XT5, XT6 получил два отдельных дисплея:

12,3-дюймовый экран для приборной панели,

10-дюймовый дисплей для информационно-развлекательной системы.

Передние кресла кроссовера оснащены электрорегулировкой в 10 направлениях, а также функциями подогрева и вентиляции. Для пассажиров второго ряда предусмотрены «капитанские» кресла, которые за дополнительную плату можно оснастить вентиляцией, подогревом и функцией массажа.

Дополнительные функции, повышающие комфорт:

Трёхзонный климат-контроль,

Акустическая система Bose с 14 динамиками,

Широкий набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль.

Под капотом XT6 по-прежнему находится двухлитровый турбированный двигатель мощностью 237 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды и достигает максимальной скорости в 210 км/ч.

Обновлённый Cadillac XT6 уже доступен для заказа в Китае по цене от 349 900 юаней (около 48 400 долларов).

General Motors планирует снять с производства бензиновую версию Cadillac XT4 в США с 2025 года. Причиной называют снижение продаж этой модели на 12% в 2024 году. Завод в Канзасе будет перепрофилирован для выпуска электромобилей, что повлечет сокращение 2400 рабочих мест. В Китае производство XT4 продолжится, благодаря конкурентоспособной цене.