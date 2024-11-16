В 2024 году семь автомобилей претендуют на звание «Автомобиль года» Европы. Среди финалистов — компактные модели Alfa Romeo, Citroen, Kia и других. В прошлом году премия досталась электрическому кроссоверу Renault Scenic E-Tech.

В 2024 году организаторы европейского конкурса «Автомобиль года» объявили список финалистов, включающий семь моделей, отобранных из 42 кандидатов. Победитель будет объявлен 10 января на международном автосалоне в Брюсселе.

В этом году основной акцент сделан на компактных автомобилях. В число финалистов вошли следующие модели:

Alfa Romeo Junior;

Citroen C3;

Cupra Terramar;

Dacia Duster;

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Renault 5 и Alpine A290 (объединенные в одну категорию благодаря их техническому сходству).

По условиям конкурса, автомобилем года может быть признана только новая модель, доступная до конца года как минимум в пяти странах Европы. Оценку проводят 60 профессиональных автожурналистов из 23 государств, которые в течение двух месяцев тестируют новинки.

Финальное испытание пройдет на специальном полигоне в Бельгии, где будут собраны все семь моделей. Каждый член жюри распределит 25 баллов как минимум между пятью финалистами, при этом максимальная оценка для одной модели составляет 10 баллов.

Ранее победителя объявляли на Женевском автосалоне, однако закрытие выставки привело к переносу церемонии в Брюссель. С 2023 года это стало новой традицией. В прошлом году премия досталась электрическому кроссоверу Renault Scenic E-Tech.