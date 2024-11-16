YangWang U7 — седан с мощностью 1306 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч за 2,9 секунды. Запас хода — до 800 км.

В рамках автосалона в Гуанчжоу компания BYD начала приём предварительных заказов на электрический седан YangWang U7. Предоплата составляет 20 тысяч юаней (около 2,8 тысячи долларов). Полная стоимость автомобиля и дата начала продаж пока не объявлены.

YangWang U7 построен на платформе e⁴ (YiSiFang), которая также используется в других моделях бренда. Длина автомобиля — 5265 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1517 мм, колёсная база — 3160 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,195. YangWang U7 будет предлагаться в конфигурациях с четырьмя или пятью посадочными местами.

Мощность силовой установки составляет 1306 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, максимальная скорость — 270 км/ч. Запас хода достигает 800 км по циклу CLTC благодаря аккумулятору ёмкостью 135,5 кВт·ч.

Автомобиль был впервые представлен в апреле на Пекинском автосалоне, однако его запуск на рынок был отложен.

Нацеленный на конкуренцию с такими моделями, как Mercedes EQS, BMW i7 и Nio ET9, YangWang U7 будет стоить около 1 млн юаней (примерно 140 000 долларов США).

Компания BYD продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке электромобилей. В октябре 2024 года компания впервые продала более 500 000 электромобилей за месяц, что на 66% больше, чем в аналогичный период прошлого года. BYD планирует увеличить годовые продажи на 20%, стремясь достичь 3,6 миллиона автомобилей к концу года.