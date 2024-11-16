Модель оснащена светодиодной полосой длиной 2,6 метра, содержащей 2248 светодиодов и поддерживающей восемь анимационных сценариев.

Китайская компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу новый кроссовер Trumpchi S7, который станет флагманом гибридной линейки бренда. Модель оснащена светодиодной полосой длиной 2,6 метра, содержащей 2248 светодиодов и поддерживающей восемь анимационных сценариев. В дизайне используются аэродинамические элементы, такие как «жабры» на передних крыльях и затемнённые стойки кузова. На крыше установлен лидар для работы систем помощи водителю.

Кроссовер создан на новой модульной платформе, поддерживающей гибридные и электрические силовые установки. Дорожный просвет составляет 200 мм, высота автомобиля — 1780 мм. Платформа позволяет установить моторы на обе оси для полного привода, а запас хода серийной версии превышает 1000 километров.

Trumpchi S7 оснащён комплексом систем помощи водителю, работающим без высокоточных карт. Центральная медиасистема построена на базе чипа Snapdragon 8295. В будущем компания также планирует выпуск внедорожника Hyptec HL, который будет доступен в гибридной и электрической версиях.