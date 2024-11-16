Разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды. Запас хода 650 км.

Марка Jiyue, созданная в партнерстве Geely и Baidu, представила революционный суперкар Robo X на автосалоне в Гуанчжоу.

Robo X способен разгоняться до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в мире. Запас хода, согласно расчётам, составляет 650 километров.

Основа конструкции суперкара — карбоново-алюминиевый монокок весом 1850 кг. Размеры автомобиля — 4650x2000x1195 мм с колёсной базой 2,7 метра. По этим показателям Robo X превосходит ближайшего конкурента — купе GAC Aion SSR.

Экстравагантный внешний вид Robo X стал воплощением инновационного подхода. Jiyue уверены, что дизайн их модели задаст тренд для будущих суперкаров.

Одной из главных особенностей Robo X стал автопилот 4-го уровня автономности, разработанный на базе технологий Baidu Apollo. Этот комплекс позволяет автомобилю полностью управлять движением даже на гоночной трассе.

Для оформления предзаказа на Robo X требуется внести депозит в размере 49 999 юаней (около 700 000 рублей). Однако массовое производство планируется только к 2027 году.

Китай продолжает устанавливать рекорды в сфере электрических суперкаров. Недавно купе Yangwang U9 установило национальный рекорд скорости, разогнавшись до 391,94 км/ч на трассе в Папенбурге.

В 2024 году компания представила несколько интересных новинок, включая кроссовер Jiyue 01 и лифтбек Jiyue 07. В марте этого года компания запустила очередное обновление для своей модели Ji Yue 01. Оно включало более 200 улучшений, направленных на улучшение системы автономного вождения и взаимодействия с пользователем.

Тем не менее, продажи автомобиля пока не оправдывают ожиданий компании, несмотря на улучшения. Jiyue столкнулась с проблемой низкого спроса, и в ответ на это она начала активную кампанию по продвижению через прямые эфиры, включая участие генерального директора в маркетинговых активностях.