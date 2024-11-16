Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PC Papka
На автосалоне в Гуанчжоу компания Jiyue, созданная Geely и Baidu, представила суперкар Robo X
Разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды. Запас хода 650 км.

Марка Jiyue, созданная в партнерстве Geely и Baidu, представила революционный суперкар Robo X на автосалоне в Гуанчжоу.

Robo X способен разгоняться до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в мире. Запас хода, согласно расчётам, составляет 650 километров.

Основа конструкции суперкара — карбоново-алюминиевый монокок весом 1850 кг. Размеры автомобиля — 4650x2000x1195 мм с колёсной базой 2,7 метра. По этим показателям Robo X превосходит ближайшего конкурента — купе GAC Aion SSR.

Экстравагантный внешний вид Robo X стал воплощением инновационного подхода. Jiyue уверены, что дизайн их модели задаст тренд для будущих суперкаров.

Одной из главных особенностей Robo X стал автопилот 4-го уровня автономности, разработанный на базе технологий Baidu Apollo. Этот комплекс позволяет автомобилю полностью управлять движением даже на гоночной трассе.

Для оформления предзаказа на Robo X требуется внести депозит в размере 49 999 юаней (около 700 000 рублей). Однако массовое производство планируется только к 2027 году.

Китай продолжает устанавливать рекорды в сфере электрических суперкаров. Недавно купе Yangwang U9 установило национальный рекорд скорости, разогнавшись до 391,94 км/ч на трассе в Папенбурге.

В 2024 году компания представила несколько интересных новинок, включая кроссовер Jiyue 01 и лифтбек Jiyue 07. В марте этого года компания запустила очередное обновление для своей модели Ji Yue 01. Оно включало более 200 улучшений, направленных на улучшение системы автономного вождения и взаимодействия с пользователем.

Тем не менее, продажи автомобиля пока не оправдывают ожиданий компании, несмотря на улучшения. Jiyue столкнулась с проблемой низкого спроса, и в ответ на это она начала активную кампанию по продвижению через прямые эфиры, включая участие генерального директора в маркетинговых активностях.

#автопилот #электромобиль #geely #baidu #суперкар #автономность #jiyue #robo x #автосалон гуанчжоу #инновационный дизайн
+
Написать комментарий (0)
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
На автосалоне в Гуанчжоу концерн GAC представил кроссовер Trumpchi S7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
9
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
69
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
31
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
4
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
1
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
3
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
+
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Oppo запускает магнитные аккумуляторы
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
5
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
3
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
8
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
67
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
90
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
16
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
67
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
10:03
твой то много лучше.с 12100.огонь просто
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
СК
10:02
тогда вопрос, если все эти основы теории уже туда заложены, тогда почему этот самый ии не способен правильно сгенерировать изображение человека, например? выходит, он не знаком с его физиологией?
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Nvidia&Intel Hater
10:02
нормальный проц ,почему и нет
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Smail Net
10:02
Лоббирование как реклама на хрюндельском игра не пройдёт, скажу сразу
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Smail Net
10:00
Ссылочку дай принятого законопроекта, ну найдите кто никто, ну пожалуйста....
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Иван Изотов
09:53
Вы - основная причина, почему линукс и не будет популярен в текущем виде. Сразу прибегает 500 трусиков и орёт, что ты сам виноват.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Владимир Шорин
09:53
Авторы скайрима давно подстилка у коробочников, что впрочем не умаляет их заслуг. И вообще, мы же знаем, что в основном их заставили уйти, потому что если б они реально захотели, то никто б ничего не ...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Михаил Шашкин
09:51
Автор статьи , а что такое "неудовольствие"?
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
Иван Изотов
09:50
Лучше выгнать всех русских, это намного более важная задача.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Петр Исаев
09:50
👍👍👍👍
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем