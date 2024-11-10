Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PC Papka
На аукционе Iconic Auctioneers в Великобритании выставят редкий электровелосипед Sinclair C5
Лот идёт в оригинальной заводской упаковке, которая так и не была вскрыта с момента его производства в 1985 году.

10 ноября на аукционе Iconic Auctioneers в Великобритании состоится торг за уникальный лот — трёхколёсный электровелосипед Sinclair C5, сохранившийся в оригинальной упаковке с 1985 года. Этот редкий экземпляр остался нетронутым и теперь оценивается в 3000–3500 фунтов стерлингов (около 3,9–4,5 тысячи долларов). 

Электровелосипед C5 был разработан британским предпринимателем Клайвом Синклером. Клайв Синклер, известный своими достижениями в области электроники, включая создание персональных компьютеров и калькуляторов, запустил проект электровелосипеда через свою компанию Sinclair Vehicles в середине 1980-х годов. Электротрицикл C5 стал первым и единственным в своем роде продуктом компании. Он задумывался как решение для удобной и экологически чистой городской мобильности. Среди первых владельцев Sinclair C5 числились такие известные личности, как британские королевские особы, певец Элтон Джон и писатель-фантаст Артур Кларк.

Несмотря на начальный интерес к модели, Sinclair C5 имел ряд недостатков, ограничивавших его востребованность. Основными минусами были ограниченный запас хода — всего 32 километра, максимальная скорость в 24 км/ч и отсутствие защиты от погодных условий. Эти факторы привели к тому, что спрос на модель быстро снизился. Всего было произведено около 14 тысяч экземпляров, некоторые из которых в последующем были модернизированы владельцами — устанавливались более мощные электромоторы и ёмкие батареи.

С годами Sinclair C5 приобрёл статус коллекционной редкости. В 2022 году на одном из аукционов за аналогичный, нераспакованный экземпляр было выручено 3840 фунтов (около 5 тысяч долларов). В то же время отмечались случаи продажи таких электровелосипедов по ещё более высоким ценам — до 6 тысяч фунтов (7,7 тысячи долларов).

Аукцион включает два дня торгов: 9 ноября состоится продажа автомобилей и автопамяти, а 10 ноября — мотоциклов. Прямая трансляция мероприятий будет доступна на сайте Iconic Auctioneers и на YouTube.

Также недавно Iconic Auctioneers и Classic Car Auctions объединились в одну компанию. Теперь CCA будет функционировать под новым брендом "The Classic Sales by Iconic Auctioneers".

#великобритания #транспорт #ретро #электровелосипед #аукцион #iconic auctioneers #sinclair c5 #клайв синклер #коллекционная редкость #экологичная мобильность
+
Написать комментарий (0)
Telegraph: Великобритания повысит расходы на оборону до 2,5% от ВВП, чтобы улучшить отношения с США
The Guardian: Киев разочарован Великобританией после прихода Кира Стармера
BMW сообщила о падении квартальной прибыли на 85,8%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых фотографиях были замечены украинские самолеты, базирующиеся в Польше
3
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
5
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
Эксперт Дандыкин назвал сброшенную на ВСУ ФАБ-3000 мощнейшей бомбой-планером
+
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
2
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
1
Солнечная вспышка X-класса вызвала массовые отключения радиосвязи по всему миру
+
Redmi K80 Pro, преодолевший рубеж в 3 млн баллов в AnTuTu, будет стоить дешевле OnePlus 13
+
Найден межзвездный туннель в локальном пузыре нашей солнечной системы благодаря созданной 3D-карте
1
ВСУ впервые применили в Курской области «раритетные» американские снаряды с лазерным наведением
+
Финляндия разместит базу разведывательных беспилотников НАТО вблизи границы с Россией
1
Представлена беззеркальная камера Z50 II от Nikon
+
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
7
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
SHOT: Войска РФ взяли 23 опорника и приблизились к Купянску на 1,5 километра
+
Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
В 2024 году по Северному морскому пути перевезено уже 3 млн тонн транзитных грузов
+
Рекордный урожай зерновых в России вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны
2
Доля золота в золотовалютных резервах РФ достигла рекорда последних 25 лет
1

Популярные статьи

Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
99
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
5
"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
7
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
7
От ПМ к разочарованию - отечественные пистолеты, которые не оправдали ожиданий
5
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
Стоит ли PlayStation 5 Pro 800 евро, и есть ли смысл переходить на неё с обычной PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем