Лот идёт в оригинальной заводской упаковке, которая так и не была вскрыта с момента его производства в 1985 году.

10 ноября на аукционе Iconic Auctioneers в Великобритании состоится торг за уникальный лот — трёхколёсный электровелосипед Sinclair C5, сохранившийся в оригинальной упаковке с 1985 года. Этот редкий экземпляр остался нетронутым и теперь оценивается в 3000–3500 фунтов стерлингов (около 3,9–4,5 тысячи долларов).

Электровелосипед C5 был разработан британским предпринимателем Клайвом Синклером. Клайв Синклер, известный своими достижениями в области электроники, включая создание персональных компьютеров и калькуляторов, запустил проект электровелосипеда через свою компанию Sinclair Vehicles в середине 1980-х годов. Электротрицикл C5 стал первым и единственным в своем роде продуктом компании. Он задумывался как решение для удобной и экологически чистой городской мобильности. Среди первых владельцев Sinclair C5 числились такие известные личности, как британские королевские особы, певец Элтон Джон и писатель-фантаст Артур Кларк.

Несмотря на начальный интерес к модели, Sinclair C5 имел ряд недостатков, ограничивавших его востребованность. Основными минусами были ограниченный запас хода — всего 32 километра, максимальная скорость в 24 км/ч и отсутствие защиты от погодных условий. Эти факторы привели к тому, что спрос на модель быстро снизился. Всего было произведено около 14 тысяч экземпляров, некоторые из которых в последующем были модернизированы владельцами — устанавливались более мощные электромоторы и ёмкие батареи.

С годами Sinclair C5 приобрёл статус коллекционной редкости. В 2022 году на одном из аукционов за аналогичный, нераспакованный экземпляр было выручено 3840 фунтов (около 5 тысяч долларов). В то же время отмечались случаи продажи таких электровелосипедов по ещё более высоким ценам — до 6 тысяч фунтов (7,7 тысячи долларов).

Аукцион включает два дня торгов: 9 ноября состоится продажа автомобилей и автопамяти, а 10 ноября — мотоциклов. Прямая трансляция мероприятий будет доступна на сайте Iconic Auctioneers и на YouTube.

Также недавно Iconic Auctioneers и Classic Car Auctions объединились в одну компанию. Теперь CCA будет функционировать под новым брендом "The Classic Sales by Iconic Auctioneers".