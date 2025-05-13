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Samsung Display покажет несколько новых разработок на выставке Display Week 2025
Среди них — улучшенные панели на квантовых точках, дисплеи с высокой плотностью пикселей для XR-устройств, экраны с встроенными датчиками для биометрии, а также гибкие и растягивающиеся дисплеи.

Компания Samsung Display покажет несколько новых разработок на выставке Display Week 2025 в Сан-Хосе. Среди них — улучшенные панели на квантовых точках, дисплеи с высокой плотностью пикселей для XR-устройств, экраны с встроенными датчиками для биометрии, а также гибкие и растягивающиеся дисплеи.

Samsung Display представит два прототипа на основе технологии EL-QD — дисплеев на электролюминесцентных квантовых точках. Первый — с яркостью 400 нит (на 50% выше предыдущей версии), второй — с плотностью 264 пикселя на дюйм. В обоих дисплеях не используется кадмий (токсичный тяжёлый металл). В отличие от обычных QD-OLED, в EL-QD каждый пиксель излучает свет сам, а не через конвертацию.

Компания также покажет OLED-дисплей с органическими фотодиодами (OPD), встроенными в сам экран. Обычно для сканирования отпечатков пальцев, измерения пульса или давления в смартфонах ставят отдельные датчики (например, под экраном или рядом с камерой). Этот дисплей может делать это без отдельных датчиков. Всё это возможно определить по отражённому свету от сосудов. 

Когда вы прикасаетесь к экрану, он начинает светиться. Излучаемый свет проникает в кожу и отражается от кровеносных сосудов. Отражённый свет возвращается обратно в экран, где его улавливают встроенные фотодиоды. Система анализирует изменения света и на их основе определяет разные показатели. Так, по рисунку кожных линий распознаётся отпечаток пальца, по пульсации сосудов — пульс, а по более сложным физиологическим реакциям, таким как скорость кровотока и изменения цвета кожи, — давление и уровень стресса.

Экран реагирует не только на прикосновения, но и на световые сигналы. Прототип этой технологии представлен впервые.

В сегменте XR-устройств Samsung представит RGB OLEDoS-дисплей с плотностью 5000 пикселей на дюйм. Он выполнен на кремниевой подложке, размер — 1,4 дюйма. Яркость достигает 15 000 нит, частота обновления — 120 Гц. Есть и другой прототип — с яркостью 20 000 нит и плотностью 4200 PPI. Эти дисплеи предназначены для гарнитур дополненной и виртуальной реальности.

Компания также покажет растягивающийся дисплей, основанный на технологии Micro-LED. Его можно деформировать в разные стороны: экран может выпячиваться наружу, формируя объёмные участки. В демонстрации использовали 3D-карту, где две области «поднялись» из поверхности экрана.

Помимо этого, Samsung представит два концептуальных устройства. Первый — «Flexible Briefcase» — складывается пополам, превращаясь в портативное устройство с ручкой. В разложенном виде он представляет собой 18,1-дюймовый экран. Второй — «Polygon Foldable» — экран трапециевидной формы. 


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#samsung #дисплеи #самсунг #samsung display #display week 2025
Источник: global.samsungdisplay.com
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