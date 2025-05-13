RTX 5090 Dhahab Edition не продаётся по всему миру. Это версия для Ближнего Востока и Северной Африки.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition продаётся только в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Цены на неё высокие и сильно отличаются в разных странах. По данным PC Guide, стоимость варьируется от $6 700 до $10 600. В Саудовской Аравии карта стоит 26 000–30 000 риалов ($6,7–8 тыс.), в Иордании — около 5 000 динаров ($7,1 тыс.), а в ОАЭ — 38 800 дирхамов ($10,6 тыс.). Разница в цене связана с налогами, пошлинами, курсами валют и наценками магазинов.

GeForce RTX 5090 Dhahab Edition выполнена в «золотом» стиле. Дизайн видеокарты вдохновлён культурой Ближнего Востока. Слово «Dhahab» по-арабски буквально значит «золото». Внешний вид карты это подчёркивает. Кожух и задняя пластина покрыты 24-каратным золотом с гальваническим напылением.

ASUS официально подтвердила, что в оформлении видеокарты используется 6,5 грамма золота 999 пробы. По текущему курсу это примерно $700.

Также в дизайне использовали бирюзовый декоративный камень. На задней панели — силуэты небоскрёбов, песчаные дюны и арабская каллиграфия. У всех четырёх вентиляторов — золотая окантовка. Один из них расположен с обратной стороны. Он позволяет плотнее разместить рёбра радиатора и увеличить воздушный поток.

По «железу» Dhahab Edition не отличается от обычной ROG Astral RTX 5090 OC. Стоит GPU NVIDIA RTX 5090 на архитектуре Blackwell. У него 21 760 CUDA-ядер. Память — 32 ГБ GDDR7, 512-бит, с пропускной способностью 28 Гбит/с. Частоты: базовая — 2580 МГц, форсированная — 2610 МГц. Интерфейс — PCIe 5.0. Поддержка до четырёх мониторов и разрешения до 7680×4320. Нужен один 16-контактный кабель питания и блок мощностью от 1000 Вт.

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Dhahab Edition — первая карта в серии ROG Astral с четырьмя вентиляторами. Поток воздуха за счёт этого увеличивается. Под охлаждающей пластиной — запатентованная паровая камера. Термопрокладка заполняет микрозазоры между GPU и радиатором.

Каркас и кожух сделали прочнее с помощью металла. Каркас и кожух — из литого алюминия. I/O-планка — из нержавеющей стали марки 304. В блоке питания используются 80-амперные MOSFET-ы (примерно +35 % «запаса мощности» по сравнению с обычной схемой). Открытая часть платы (PCB) покрыта защитным лаком от влаги и пыли.