Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Overguru
ASUS выпустила видеокарту GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition, покрытую 24-каратным золотом
RTX 5090 Dhahab Edition не продаётся по всему миру. Это версия для Ближнего Востока и Северной Африки.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition продаётся только в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Цены на неё высокие и сильно отличаются в разных странах. По данным PC Guide, стоимость варьируется от $6 700 до $10 600. В Саудовской Аравии карта стоит 26 000–30 000 риалов ($6,7–8 тыс.), в Иордании — около 5 000 динаров ($7,1 тыс.), а в ОАЭ — 38 800 дирхамов ($10,6 тыс.). Разница в цене связана с налогами, пошлинами, курсами валют и наценками магазинов.

GeForce RTX 5090 Dhahab Edition выполнена в «золотом» стиле. Дизайн видеокарты вдохновлён культурой Ближнего Востока. Слово «Dhahab» по-арабски буквально значит «золото». Внешний вид карты это подчёркивает. Кожух и задняя пластина покрыты 24-каратным золотом с гальваническим напылением.

ASUS официально подтвердила, что в оформлении видеокарты используется 6,5 грамма золота 999 пробы. По текущему курсу это примерно $700.

Также в дизайне использовали бирюзовый декоративный камень. На задней панели — силуэты небоскрёбов, песчаные дюны и арабская каллиграфия. У всех четырёх вентиляторов — золотая окантовка. Один из них расположен с обратной стороны. Он позволяет плотнее разместить рёбра радиатора и увеличить воздушный поток.

По «железу» Dhahab Edition не отличается от обычной ROG Astral RTX 5090 OC. Стоит GPU NVIDIA RTX 5090 на архитектуре Blackwell. У него 21 760 CUDA-ядер. Память — 32 ГБ GDDR7, 512-бит, с пропускной способностью 28 Гбит/с. Частоты: базовая — 2580 МГц, форсированная — 2610 МГц. Интерфейс — PCIe 5.0. Поддержка до четырёх мониторов и разрешения до 7680×4320. Нужен один 16-контактный кабель питания и блок мощностью от 1000 Вт.

Dhahab Edition — первая карта в серии ROG Astral с четырьмя вентиляторами. Поток воздуха за счёт этого увеличивается. Под охлаждающей пластиной — запатентованная паровая камера. Термопрокладка заполняет микрозазоры между GPU и радиатором. 

Каркас и кожух сделали прочнее с помощью металла. Каркас и кожух — из литого алюминия. I/O-планка — из нержавеющей стали марки 304. В блоке питания используются 80-амперные MOSFET-ы (примерно +35 % «запаса мощности» по сравнению с обычной схемой). Открытая часть платы (PCB) покрыта защитным лаком от влаги и пыли.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#asus #видеокарта #geforce rtx 5090 #rog astral #dhahab edition #характеристики rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
7
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
2
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
24
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Philips выпускает игровой монитор Evnia 25M2N5200U с частотой обновления 390 Гц и откликом 0,3 мс
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
OnePlus 14 и Oppo Find X9 оснастят камерами 200 Мп
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Системные требования Mafia The Old Country не позволят запустить игру на бюджетных ПК
+
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
5
Новый 4K-лазерный проектор MP1 Max с 3D и яркостью 3100 люмен вышел на глобальный рынок
+
Юристы сервиса Сберправо объяснили, за какое строение на даче можно не платить налог
2

Популярные статьи

"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
4
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
27
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
6
Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
1
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
11
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
1
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
2

Сейчас обсуждают

Ренбокот
07:09
Все эти днс работают, это вам на окраине сказки рассказывают
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
JornoJovanni
07:08
Можно кратко, где связь между "человеческой недоразвитостью для светлого будущего" и шотландским разработчиком тайкунов про парки?
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
JornoJovanni
07:03
Я уже устал ставить тебе единицы. Просто, что ты блин несёшь? "Иксбокс это больше не про кайф". Что? Она перестала запускать игры, и теперь это коробка для работы с эксель-таблицами или что? Я вообще ...
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
ebatoryi
06:56
там гнёт из всего.На украине 51 страна планеты против нас воюет.И одной не легетимности зели тут мало,а вот то что он не может вообще переговариваться,это козырь и с него и зашли сейчас.
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против полутора сотен танкеров, связанных с Россией
Dimon1996
06:32
"Парад в Москве стал не только символом памяти, но и своеобразной витриной того, что производит отечественная бронепромышленность." А как же Армата? Наша "бронепромышленность" их уже не производит?
Танки на параде Победы в Москве показали без «мангалов» и РЭБ: в УВЗ объяснили причину
Александр Семавин
06:22
почему они суетяться, когда речь идёт о строительстве за границей? У нас Сахалин не связан с материком, было время, пошумели и забыли
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
si-cat
05:58
"..Без нагрузки он весил примерно 2050 кг.." "..На один самолет уходило 1166 кг еловой древесины, 110 кг фанеры, 880 кг стали, 436 кг алюминия с дюралюминием и 125 кг магния." 🤣🤣🤣 ".. Между оригина...
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
corsi
05:40
Какие законы в Некроине? Им похер на них вообще. Тут проблема в том, что нарик не легетимный, и вести с ним переговоры - то такое.
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против полутора сотен танкеров, связанных с Россией
Фельдшер
05:30
Почему Дырка сидит на 3060 и постит просто всякую х у е т у?
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
ebatoryi
05:18
санкций уже 29000.Очень много букв это.Это не читаемо,поэтому столько их и кидают,чтоб несколько существенных санкций,во всём этом,стали не приметными.
Bloomberg: ЕС не будет усиливать санкции против России до переговоров в Стамбуле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем