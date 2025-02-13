Ранее появлялись слухи, что RTX 5060 Ti может выйти в марте, но аналитик Мин-Чи Куо теперь прогнозирует задержку.

Вчера появилась новость о том, что NVIDIA перенесёт дату выпуска видеокарты RTX 5070 с конца февраля на начало марта. Учитывая популярность серии RTX 5070, это, вероятно, не окажет значительного влияния на доступность.

Серия RTX 5070 разделится на две модели: 5070 Ti и 5070. Первая уже имеет подтверждённую дату выхода — 20 февраля и будет более доступной, так как использует тот же GPU GB203 и имеет почти идентичную конструкцию и решение для охлаждения, что и RTX 5080. Обычная 5070 на GB205 получит другой GPU, новые кулеры и обновлённую память, что усложнит её производство.

Также ходят слухи, что RTX 5060 Ti будет использовать GPU GB205, а значит, вероятно, она получит аналогичное решение по охлаждению, как у RTX 5070 без Ti. Ранее появлялись слухи, что RTX 5060 Ti может выйти в марте, но аналитик Мин-Чи Куо теперь прогнозирует задержку, и ожидаемая дата выпуска сдвигается на апрель. Пока что нет ни официальной, ни неофициальной точной даты.