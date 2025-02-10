Ранее, компания добавила странную оговорку: PRIME будет продаваться за $999 лишь ограниченное время.

Компания ASUS манипулировала системой рекомендованных цен (MSRP) NVIDIA для обзоров на старте продаж. Их самая дешёвая RTX 5080, модель PRIME, изначально вышла как карта с MSRP и была включена в обзоры, посвящённые только таким картам. Однако теперь она больше не продаётся по этой цене.

Ранее, компания добавила странную оговорку: PRIME будет продаваться за $999 лишь ограниченное время. Это сразу вызвало подозрения. Почему NVIDIA вообще позволила обозначить эту карту как модель с MSRP, если ASUS собиралась рекламировать её по этой цене в обзорах, а затем поднять стоимость на 26% через неделю?

Источник: ASUS

Именно так и произошло. «Ограниченная акция» ASUS закончилась, и теперь PRIME продаётся за $1264,99 — дешевле PRIME OC всего на $55. Выпускать карту по MSRP, а затем повышать цену — это вводит в заблуждение не только покупателей, но и обозревателей, которые полагали, что стоимость останется $999. Если бы они знали настоящую ценовую стратегию ASUS, их выводы могли бы быть совсем другими. К счастью для ASUS, обзоров PRIME было немного, так как такие карты обычно выпускаются ограниченным тиражом.

Ценообразование ASUS на серию RTX 5000, мягко говоря, абсурдно. RTX 5090 ROG Astral стартовала с ценником более $3000, а теперь стоит $3409, и это не наценка перекупщиков или ритейлеров, а официальная стоимость в магазине ASUS в США.