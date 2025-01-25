Некоторые консоли идут с модульными контроллерами, которые легко отсоединяются и заменяются. Компания AYANEO сохранила эксклюзивное право на продажу этих контроллеров.

Компания AYANEO анонсировала игровую портативную консоль AYANEO 3. Новинка доступна в черном, белом и новом ретро-дизайне. Ретро-версия дороже, так как доступна только в топовых конфигурацях. На старте цена портативной консоли — от $699 до $1,799. После появления в AYANEO Store цены вырастут — от $899 до $2,099. Исторически сложилось, что эти цены не всегда совпадают с окончательной розничной стоимостью.

Есть два варианта процессоров: Ryzen 7 8840U (Zen 4) и Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5). Экран: LCD или OLED. Интересно, что при выборе OLED экрана цена игровой консоли не увеличивается. Конфигурации разнообразны: два процессора, четыре варианта памяти и хранилища, два типа экрана. Это может запутать. Некоторые консоли поставляются с модульным комплектом контроллеров.

Контроллеры отсоединяются одним нажатием кнопки. Их легко заменить, однако компания AYANEO сохранила эксклюзивное право на продажу этих контроллеров.

Технические характеристики. Оперативная память LPDDR5X-7500 на 16, 32 или 64 ГБ. Емкость батареи — всего 49 Вт·ч. Для устройства длиной 289 мм этого мало. Плюс — поддержка OCuLink для подключения eGPU.

Операционная система — Windows, а не SteamOS. Пользователи получат полный доступ к BIOS. Это показали в официальном видео.



