RTX 5080 тоже поступит в ограниченном количестве — всего несколько сотен.

Крупный британский ритейлер OCUK сообщил, что на данный момент в наличии всего несколько экземпляров видеокарт RTX 5090, за неделю до официального выхода устройства на рынок. Эта видеокарта стоимостью $1999 уже изначально была в дефиците, что подтверждают заявления системных интеграторов, других ритейлеров и партнёров NVIDIA, отмечающих задержки поставок GPU.

Хорошая новость заключается в том, что модель RTX 5080, стоящая $999, уже поступила в больших объёмах. По сообщениям, в наличии имеются сотни экземпляров, которые поступят в продажу на следующей неделе. Спрос, скорее всего, будет больше предложения. Особенно из-за малого количества RTX 5090.

Мы ожидаем более высокий спрос, чем на серию 40. Но с учётом запуска перед китайским Новым годом и множества других слухов о низком изначальном уровне поставок, процесс их восстановления может занять время. Поэтому имеющиеся у нас запасы появятся в интернет-магазине в день запуска, но их хватит лишь на несколько секунд, максимум минут. — Эндрю «Гиббо» Гибсон, OCUK

Обе модели, RTX 5090 и RTX 5080, официально поступят в продажу 30 января.

Что касается RTX 5090, карта, похоже, останется в дефиците в обозримом будущем. Самые упорные и обеспеченные геймеры, сумевшие опередить спекулянтов и ботов, смогут купить её за $1999. На вторичных рынках, таких как eBay, видеокарты будут стоить сильно дороже.