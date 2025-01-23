Карта, показанная NVIDIA (в виде 3D-рендера), по цветовой схеме напоминает дизайн TITAN.

На канале NVIDIA GeForce компания опубликовала интересный ролик, посвящённый дизайну Founders Edition. В ролике обсуждается история этих видеокарт.

Долгое время в эталонных видеокартах NVIDIA использовались кулеры с вентилятором. Только с появлением моделей с двумя GPU компания добавила 2-й вентилятор. Референсные видеокарты уступали по температуре и акустике, поэтому кастомные варианты были привлекательнее.

С выходом RTX NVIDIA представила дизайн с двойной осью вентиляторов, а в RTX 30 — укороченные PCB для сквозного охлаждения. Текущее поколение использует двойной сквозной дизайн с разделением основной PCB и платы дисплея.

Кулеры Founders Edition, Источник: NVIDIA

В новом видео NVIDIA также показала концепт дизайна с кулером на три вентилятора и толщиной в четыре слота. Этот дизайн ранее утекал в сеть благодаря Kopite7kimi, а позже функциональная карта была протестирована Gamers Nexus.

Прототип TITAN ADA/RTX4090TI, Источник: NVIDIA

NVIDIA подтвердила, что это действительно их прототип, однако от идеи с 4-слотовым кулером решили отказаться. Несмотря на использование инновационной PCB, установленной параллельно материнской плате, толщина кулера была во многом обусловлена этим решением. Как показано в разборе от Gamers Nexus, карта имела крайне сложную конструкцию. Вероятно, проект был отклонён не только из-за габаритов, но и из-за высокой стоимости производства.

Прототип TITAN ADA/RTX4090TI, Источник: NVIDIA

Интересно, что карта, которую показала NVIDIA (в виде 3D-рендера), по цветовой схеме напоминает дизайн TITAN. Было также подтверждено наличие двух 16-пиновых разъёмов питания, тогда как в прототипе Gamers Nexus был только один. Это может быть тот самый 800-ваттный вариант, слухи о котором ходили 2 года назад. Теперь он подтвержден. NVIDIA отметила, что отказалась от такого дизайна из-за его толщины и проблем с совместимостью в корпусах. Однако этот проект стал основой для архитектуры Blackwell.