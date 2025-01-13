Из девяти моделей, большинство — от ASUS, одна — от HP. Цены варьируются от 1899 до 4199 долларов.

На сайте Best Buy были размещены несколько моделей игровых ноутбуков от ASUS и HP с процессорами Intel Core Ultra/Ryzen AI 9 и видеокартами NVIDIA RTX 50 серии.

Хотя эмбарго ещё не снято. Настольные RTX 50 поступят в продажу 30 января, а ноутбуки появятся только в марте. Best Buy уже показал девять моделей ноутбуков с разными видеокартами RTX 50. Купить их пока нельзя.

Большинство моделей выпустила ASUS. Есть и один ноутбук от HP. Пользователь @momomo_us заметил на сайте Best Buy 8 ноутбуков ASUS и 1 HP Omen. Цены — от 1899 до 4199 долларов. Например, ASUS ROG Strix G16. В нём RTX 5070 Ti и процессор Ryzen AI 9 HX 370. Стартовая цена — 1899 долларов.

Есть модель RTX 5070 из серии Zephyrus. В ней Intel Core Ultra 9, OLED-экран, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Цена — 2199 долларов. ROG Zephyrus G14 с такой же конфигурацией стоит столько же. Но у него экран меньше — 14 дюймов, а оперативной памяти больше. HP OMEN Max 16 с Intel Core Ultra 9 275HX и RTX 5080 стоит 2699 долларов. ROG Strix G18 предлагает схожие характеристики. У него экран 240 Гц и больше памяти. Цена выше на 200 долларов. Есть две версии ROG Zephyrus G16. У обеих 2.5K OLED-дисплей с частотой 240 Гц. Процессоры одинаковые — Core Ultra 9. Разница в видеокартах. Одна версия с RTX 5080, другая — с RTX 5090 и 24 ГБ видеопамяти. Последняя модель — флагман ROG Strix SCAR 18. Конфигурация почти как у Zephyrus G16. Цена — 4199 долларов.