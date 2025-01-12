По словам Фрэнка Азора, главного архитектора игрового подразделения AMD, производительность видеокарты будет выше, чем заявляли инсайдеры.

Фрэнк Азор, главный архитектор игрового подразделения AMD, заявил, что слухи о производительности будущих видеокарт Radeon RX 9070 XT оказались неточными. В интервью PC World он объяснил, что AMD задержала релиз новых GPU, чтобы изучить стратегию NVIDIA и скорректировать свои планы.

Главное заявление Азора касается производительности RX 9070 XT. Он опроверг утечки, в которых утверждалось, что карта будет лишь немного быстрее RX 7900 GRE. По его словам, реальная производительность будет значительно выше.

До выставки CES было два основных слуха. Один источник утверждал, что RX 9070 XT превзойдет RX 7900 GRE лишь в некоторых тестах, таких как Time Spy. По информации другого источника, новая карта сможет конкурировать с RTX 4080 и приблизится к 95% её производительности. Азор, скорее всего, говорил о первом слухе, назвав его ошибочным.

Согласно последним данным, RX 9070 XT будет конкурировать с RTX 4070 Ti Super и может приблизиться к RTX 4080. Также Азор подчеркнул, что в новом поколении архитектуры RDNA 4 значительно улучшены как растровая производительность, так и трассировка лучей, в которой карты AMD традиционно уступали конкурентам.

AMD также изменила стратегию именования видеокарт, чтобы было понятнее, с какими моделями NVIDIA они конкурируют. RX 9070 XT нацелена на противостояние RTX 5070 и 5070 Ti.

Что касается цены, Азор заверил, что стоимость RX 9070 XT не превысит $1000. Предполагается, что цена будет ближе к $500, чтобы конкурировать с RTX 5070, стартующей с $549. Интересно, что в одном из филиппинских магазинов уже была замечена Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC с ценником около $529. Это может означать, что референсная версия будет стоить менее $500.