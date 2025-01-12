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На сайте филиппинского ритейлера Netcodex появились спецификации и цена AMD Radeon RX 9070 XT
На выставке CES были показаны несколько кастомных дизайнов RX 9070 от партнеров AMD, однако спецификации и цены не были раскрыты.

AMD Radeon RX 9070 XT появилась на сайте филиппинского ритейлера Netcodex по цене ₱35,000 (примерно $530 без НДС). GPU разгоняется почти до 3 ГГц.

На выставке CES были показаны несколько кастомных дизайнов RX 9070 от партнеров AMD, однако спецификации и цены не были раскрыты.

На сайте ритейлера представлена Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC 16 GB с графическим процессором Navi 48 XT. Базовая частота — 2400 МГц, буст — 2970 МГц. Это подтверждает слухи, что референсные карты будут медленнее. Более высокие частоты (до 3.1 ГГц) ожидаются у премиальных моделей от AIB-партнеров.

Карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Скорость памяти — 19,5 Гбит/с, пропускная способность — 624,1 ГБ/с. GPU имеет 4096 потоковых процессоров, заявленный TDP — 260 Вт. Однако тройной 8-пиновый разъем питания намекает, что потребление может быть больше, особенно при разгоне.

В спецификациях, указанных на сайте, есть несколько ошибок: например, заявлено, что карта имеет два 8-пиновых разъема (на самом деле три) и три порта DisplayPort 2.1 (по факту два порта HDMI 2.1a и два порта DP 2.1). Кроме того, карта занимает 2,5 слота, а не два, как указано.

Цена ₱35,000 ($593 с НДС) намекает, что референсная версия может стоить меньше $500. Официальный анонс серии RX 9070 ожидается 22 января.

#ces 2025 #amd radeon rx 9070 xt #aib-партнеры #gigabyte rx 9070 xt gaming oc #navi 48 xt #netcodex
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