«Мы знали, что создали отличный продукт. Но мы не знали, что конкурент [Intel] выпустил ужасный. Поэтому спрос оказался намного выше, чем мы прогнозировали.»— Франк Азор, главный архитектор игровых решений AMD.

Компания AMD официально признала, что слабая конкуренция со стороны Intel оказала значительное влияние на резкий рост спроса на её процессоры нового поколения с технологией 3D V-Cache.

Главный архитектор игровых решений AMD Франк Азор (по данным Tom's Hardware) заявил, что процессоры Zen 5 X3D превзошли ожидания компании из-за неудачного запуска Arrow Lake-S от Intel. Вот что он сказал:

«Мы знали, что создали отличный продукт. Но мы не знали, что конкурент [Intel] выпустил ужасный. Поэтому спрос оказался намного выше, чем мы прогнозировали.»— Франк Азор, AMD

Arrow Lake-S вызвал волну негатива сразу после релиза. Тесты пользователей показали, что реальные показатели производительности сильно отличаются от заявленных компанией — в худшую сторону. Arrow Lake разочаровал покупателей.

Чтобы исправить ситуацию, Intel выпустила обновление микрокода (код 0x114) и дополнительные "Field Updates", но, по словам тестировщиков, это только ухудшило производительность чипов.

Корпоративный вице-президент и генеральный менеджер AMD Дэвид Макафи заявил:

«Мы увеличили производственные мощности, чтобы обеспечить выпуск как процессоров серии 7000, так и 9000 X3D. Спрос на 7800X3D и 9800X3D оказался беспрецедентным. Это намного больше, чем мы изначально планировали.»— Дэвид Макафи, AMD

К середине 2025 года AMD планирует увеличить производство и полностью закрыть дефицит на рынке.