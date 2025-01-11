Компания AMD официально признала, что слабая конкуренция со стороны Intel оказала значительное влияние на резкий рост спроса на её процессоры нового поколения с технологией 3D V-Cache.
Главный архитектор игровых решений AMD Франк Азор (по данным Tom's Hardware) заявил, что процессоры Zen 5 X3D превзошли ожидания компании из-за неудачного запуска Arrow Lake-S от Intel. Вот что он сказал:
«Мы знали, что создали отличный продукт. Но мы не знали, что конкурент [Intel] выпустил ужасный. Поэтому спрос оказался намного выше, чем мы прогнозировали.»— Франк Азор, AMD
Arrow Lake-S вызвал волну негатива сразу после релиза. Тесты пользователей показали, что реальные показатели производительности сильно отличаются от заявленных компанией — в худшую сторону. Arrow Lake разочаровал покупателей.
Чтобы исправить ситуацию, Intel выпустила обновление микрокода (код 0x114) и дополнительные "Field Updates", но, по словам тестировщиков, это только ухудшило производительность чипов.
Корпоративный вице-президент и генеральный менеджер AMD Дэвид Макафи заявил:
«Мы увеличили производственные мощности, чтобы обеспечить выпуск как процессоров серии 7000, так и 9000 X3D. Спрос на 7800X3D и 9800X3D оказался беспрецедентным. Это намного больше, чем мы изначально планировали.»— Дэвид Макафи, AMD
К середине 2025 года AMD планирует увеличить производство и полностью закрыть дефицит на рынке.