AMD и Intel пока что используют более старую память GDDR6 для своих видеокарт, что даёт NVIDIA преимущество.

NVIDIA официально подтвердила, что видеокарта GeForce RTX 5080 будет использовать модули памяти GDDR7 от нескольких поставщиков. Это важная информация, поскольку накануне были опубликованы фотографии печатных плат RTX 5090 с памятью Samsung GDDR7.

RTX 5080 из серии GeForce RTX 50 ("Blackwell") имеет более быструю память, чем другие карты в линейке. В то время как остальные видеокарты RTX 50 используют память GDDR7 с частотой 28 Гбит/с, RTX 5080 будет оснащена памятью с частотой 30 Гбит/с. Для обеспечения поставок NVIDIA получает чипы GDDR7 с такой высокой частотой от нескольких производителей, включая Samsung и Micron.

Память GDDR7 значительно увеличивает пропускную способность видеокарт. В случае RTX 5090 пропускная способность достигает 1,8 ТБ/с, что в два раза больше, чем у RTX 4090 (1,0 ТБ/с). RTX 5080, в свою очередь, обеспечивает пропускную способность 960 ГБ/с, что на 30% больше по сравнению с RTX 4080 SUPER. AMD и Intel пока что используют более старую память GDDR6 для своих видеокарт, что даёт NVIDIA преимущество.