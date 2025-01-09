NVIDIA официально подтвердила, что видеокарта GeForce RTX 5080 будет использовать модули памяти GDDR7 от нескольких поставщиков. Это важная информация, поскольку накануне были опубликованы фотографии печатных плат RTX 5090 с памятью Samsung GDDR7.
RTX 5080 из серии GeForce RTX 50 ("Blackwell") имеет более быструю память, чем другие карты в линейке. В то время как остальные видеокарты RTX 50 используют память GDDR7 с частотой 28 Гбит/с, RTX 5080 будет оснащена памятью с частотой 30 Гбит/с. Для обеспечения поставок NVIDIA получает чипы GDDR7 с такой высокой частотой от нескольких производителей, включая Samsung и Micron.
Память GDDR7 значительно увеличивает пропускную способность видеокарт. В случае RTX 5090 пропускная способность достигает 1,8 ТБ/с, что в два раза больше, чем у RTX 4090 (1,0 ТБ/с). RTX 5080, в свою очередь, обеспечивает пропускную способность 960 ГБ/с, что на 30% больше по сравнению с RTX 4080 SUPER. AMD и Intel пока что используют более старую память GDDR6 для своих видеокарт, что даёт NVIDIA преимущество.