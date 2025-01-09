Принимать предзаказы начнёт американский ритейлер B&H.

Американский ритейлер B&H объявил, что начнет принимать предзаказы на новые видеокарты AMD серии Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4 с 23 января в 9:00 по восточному времени (ET). Это будет первая возможность для пользователей оформить заказ на новинки от AMD. Пока что B&H указал на своем сайте только модели видеокарт от ASUS, точная дата запуска продаж остается неизвестной, но, скорее всего, релиз состоится позже в 1 квартале 2025 года.

AMD выпустит две видеокарты на архитектуре RDNA 4: Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Ожидается, что обе модели будут оснащены видеопамятью объемом до 16 ГБ. Radeon RX 9070 XT будет конкурировать с NVIDIA RTX 4070 Ti, а RX 9070 будет соперничать с RTX 4070. Видеокарты серии RX 9060 выйдут позже и будут конкурировать с NVIDIA RTX 4060.

AMD меняет названия видеокарт, чтобы они совпадали с процессорами Ryzen 9000 и были понятнее пользователям. Модели RX 9070 и RX 9060 напрямую соответствуют конкурентным продуктам NVIDIA. Серия 70 рассчитана на конкуренцию с RTX 4070, а серия 60 — с RTX 4060. Как и раньше, модели с индексом XT — это более мощные версии, тогда как обычные версии без XT ориентированы на более доступный сегмент рынка.

Видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 выйдут в референсных и кастомных версиях от Gigabyte, ASUS, ACER, XFX, PowerColor, Yeston, ASRock, Sapphire и Vastarmor.