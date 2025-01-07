Новинка имеет те же характеристики и стоимость, что и стандартная версия RTX 5090.

NVIDIA анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 5090D, предназначенную исключительно для китайского рынка. Новинка имеет те же характеристики и стоимость, что и стандартная версия RTX 5090.

Видеокарта GeForce RTX 5090D создана на базе графического процессора GB202 и оснащена 21 760 CUDA-ядер. Это такой же чип, как и в стандартной модели RTX 5090. Устройство имеет 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с на контакт, что обеспечивает общую пропускную способность памяти в 1792 ГБ/с.

Партнёрские бренды, такие как GALAX и Colorful, уже анонсировали свои версии GeForce RTX 5090D:

GALAX 1-Click OC (с тремя вентиляторами).

Colorful Neptune (жидкостное охлаждение).

Colorful Vulcan (воздушное охлаждение).

Founders Edition, разработанная самой NVIDIA, не будет доступна в Китае. Этот шаг NVIDIA связан с экспортным контролем США. Для Китая уже выпустили RTX 4090D с урезанными CUDA-ядрами и ограничениями на разгона. Но RTX 5090D оставили без изменений.

Цена NVIDIA GeForce RTX 5090D в Китае составляет $1999, это примерно 14 999 юаней с учётом налогов.