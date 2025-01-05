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30 января Apple объявит о своей прибыли за 4 квартал 2024 года
В первом квартале 2024 года компания достигла рекордной выручки в $119,6 млрд. Продажи iPhone принесли более $69,7 млрд.

Apple опубликует финансовый отчет за 4 квартал 2024 года года 30 января. Это событие даст инвесторам и аналитикам четкую картину о продажах iPhone 16.

В первом квартале 2024 года компания достигла рекордной выручки в $119,6 млрд. Продажи iPhone принесли компании более $69,7 млрд. Однако эксперты полагают, что текущий цикл продаж iPhone 16 может быть менее успешным из-за отсутствия значимых инноваций в последней модели iPhone.

Первоначально Apple планировала отгрузить 90 млн iPhone 16, но прогнозы снизились до 76 млн устройств. Аналитики связывают это с отсутствием интеграции генеративного ИИ, который мог бы повысить интерес пользователей к флагманам.

Доход Apple от сервисов в четвертом квартале 2024 года составил $24,7 млрд. Наибольший вклад вносят iCloud, Apple Music, Apple TV+ и App Store. 

Apple представит финансовый отчет за период с октября по декабрь 2024 года. Пресс-релиз с детальными данными будет опубликован за 30 минут до начала конференц-звонка, который состоится 30 января в 14:00 по тихоокеанскому времени (17:00 по восточному времени).

#apple #инновации #генеративный ии #аналитики #финансовый отчет #выручка apple #доход от сервисов #первый квартал 2025 #продажи iphone 16
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