Аналитическое агентство Counterpoint research опубликовало статистику продаж/отгрузок смартфонов (в количественном выражении) за 4 квартал 2020г. и подвело итоги прошедшего 2020 года.

При анализе статистики по отдельным брендам, Samsung сохраняет лидирующую позицию с 255,7 млн. смартфонов.

Если же учитывать вместе общую статистику брендов (дочерних компаний) концерна BBK Electronics (Oppo, Vivo, realme, OnePlus), то лидером является уже этот концерн. Oppo + Vivo + realme продали 262,7 млн. смартфонов. Точной количественной статистики по OnePlus нет, по примерным оценкам это ещё дополнительно + 15 ~ 20 млн. смартфонов.





Общая статистика за 2020 и сравнение с 2019г. *Xiaomi = Xiaomi + Redmi + POCO *Lenovo Group = Lenovo + Motorola *Huawei = Huawei + Honor (до продажи компании Honor в ноябре 2020)



Статистика 4 квартала.

*Xiaomi = Xiaomi + Redmi + POCO

*Lenovo Group = Lenovo + Motorola

*Huawei = Huawei + Honor (до продажи компании Honor в ноябре 2020)





реклама

В 2020 рынок упал на 10% в годовом исчислении из-за распространения COVID-19 и связанных с этим ограничений, которые повлияли на показатели в первой половине года. После ослабления ограничений рынок восстановился во втором полугодии благодаря отложенному спросу, который удовлетворяется за счет оптимизированной цепочки поставок. Сильный толчок отрасли даёт внедрение 5G связи и её появившаяся поддержка в смартфонах средней ценовой категории. Поставки 5G продолжили ускоряться, зафиксировав рост на 120% в 4 квартале (по сравнению с предыдущим кварталом) . Общее проникновение смартфонов 5G увеличилось до 34% от общего объема поставок смартфонов (с 17% в предыдущем квартале). Рост был обусловлен выпуском iPhone 12 и сильным портфелем продуктов таких брендов, как OnePlus, Oppo, Vivo, realme и Xiaomi в ценовом диапазоне менее 300 долларов. Кроме того, существовал большой отложенный спрос на смартфоны 5G. На долю Китая пришлось ~ 40% от общего количества смартфонов 5G, поставленных в 2020 году. 12 серия смартфонов Apple окажет сильное влияние на внедрение 5G за пределами Китая в 2021 году. Существенное влияние на рынок оказали и санкции США в отношении Huawei, а также продажа ими Honor (в ноябре 2020).

Статистика по кварталам (c 1кв. 2018 по 3кв. 2020) выглядит так: