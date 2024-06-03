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Ariana
В России введут новую налоговую выплату для семей с детьми
Новая выплата на детей из федерального бюджета для российских семей с двумя и более детьми.

Совсем недавно Минтруд направил на рассмотрение в правительство страны новый законопроект о введении дополнительной выплаты для семей с детьми. Такое решение было принято в связи с новыми изменениями налоговой системы. Рассмотрим подробнее.

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Итак, согласно новому законопроекту, предлагается ввести дополнительную выплату для родителей с двумя и более детьми. Фиксированной суммы новой выплаты нет, так как, по сути, она представляет собой своеобразный налоговый кешбэк для работающих родителей.

Получать такую выплату смогут только работающие родители, имеющие двух и более детей, в том случае, если среднедушевой доход семьи не будет превышать 1,5 уровня прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. Под такие параметры попадает более половины семей страны.

Новой выплатой станет возврат части уплаченного налога, что фактически снизит для работающих родителей ставку НДФЛ с 13% до 6%.

Конечно, есть здесь и ряд нюансов. В частности, выплата будет доступна только при наличии детей младше 18 лет. Можно оформить выплату и на детей до 23 лет, если они обучаются по очной форме. При этом у родителей не должно быть задолженностей по алиментам. Должникам выплата будет недоступна.

Проводиться выплата будет из федерального бюджета, однако за оформлением этих денег нужно будет обращаться не в налоговую, как за всеми другими вычетами, а в Социальный фонд России. Именно поэтому, новый налоговый вычет приравнивают к новому пособию.

Заявление можно будет подавать через Госуслуги или МФЦ, или напрямую в СФР, с 1 мая и до 1 октября за предыдущий год.

Под перерасчет налога попадают все доходы родителя, с которых были уплачены налоги, полученные из любых источников. Однако здесь будет учитываться и имущество семьи – недвижимое и движимое. Полный перечень требований появится позже, его установит правительство в ходе формирования нового закона.

В настоящее время установлен весьма обширный перечень лиц, которые выводятся из состава семьи в рамках этой новой выплаты. Это все те лица, которые находятся на полном государственном обеспечении, курсанты различных военных училищ, служащие по призыву и по контракту. Исключаются из состава семьи и все те, кто взят под стражу, находится под арестом, в розыске или на принудительном лечении по решению суда.

Не смогут оформить выплату на детей родители, имеющие задолженность по алиментам, те, кто был лишен родительских прав, признанные умершими или пропавшими без вести. Такие родители исключаются из состава семьи.

Так же исключаются из состава семьи и дети до 18 лет, состоящие в браке, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, состоящие в браке.

Вступление нового закона в силу ожидается с 1 января 2026 года.

#деньги #дети #выплаты #родители #пособия
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