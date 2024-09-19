Смарфон от Solana подешевел и получил гиганский спрос

Solana снова привлекает внимание с выпуском нового смартфона под названием Solana Seeker, который стал продолжением модели Saga. Самое примечательное в новинке — это ее цена предзаказа в $450, что в два раза дешевле предыдущей версии. Несмотря на уменьшенную стоимость, Seeker обещает значительные улучшения, такие как более яркий экран, увеличенная емкость батареи, а также третий сенсор камеры. Всё это подтверждает, что речь не идет о снижении качества, а скорее о стратегии сделать устройство доступным для большего числа пользователей.

Кроме того, новый смартфон стал компактнее и легче, что говорит о том, что в Solana учли пожелания пользователей, многие из которых планируют использовать устройство в качестве вторичного телефона для выполнения специализированных задач, таких как работа с узловым ПО или участие в децентрализованных сетях физической инфраструктуры (DePINs). Важно отметить, что интерес к Seeker уже высок — на него оформлено 140 000 предзаказов.

Solana Seeker продолжает традиции инноваций компании и учитывает отзывы пользователей модели Saga, предлагая усовершенствования и новые возможности для работы в блокчейн-системах. Ожидается, что официальное появление смартфона на рынке состоится в середине 2025 года, и это может стать новым импульсом для развития экосистемы Solana.



