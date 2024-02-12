Администрация Байдена одобрила сделку стоимостью 23 миллиарда долларов на поставку Турции 40 новых истребителей F-16

Администрация Байдена все таки одобрила сделку стоимостью 23 миллиарда долларов на поставку Турции 40 новых истребителей F-16 и модернизацию существующего парка из 79 самолетов F-16. Турция является членом НАТО, однако ее отношения с США испортились из-за все более тесных связей с Россией, все более этнорелигиозного, правого, популистского национализма турецкого президента Эрдогана, а также из-за продолжающегося жестокого обращения Турции с курдским меньшинством.

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Через несколько часов после одобрения продажи истребителей F-16 Турции, Соединенные Штаты одобрили еще одну подобную сделку, на этот раз по продаже 40 истребителей F-35 (на сумму чуть менее 10 миллиардов долларов) Греции, заклятому врагу турков. Эта сделка также включала в себя дар Соединенных Штатов так называемых избыточных оборонных изделий (Excess Defense Articles, EDA) - оборудования, считающегося бесполезным для американских вооруженных сил, - в виде различных компонентов самолетов и 60 боевых машин Bradley.

Эта сделка, скорее всего, носила сугубо политический характер. Греция была недовольна продажей Соединенными Штатами истребителей F-16 Турции, опасаясь, что эти истребители, в свою очередь, будут использованы для угрозы греческим национальным интересам. Одобрение Соединенными Штатами продажи F-35, которого так долго ждало греческое правительство было лучшей попыткой администрации Байдена успокоить союзника, значение которого постоянно возрастает.

С другой стороны, продажа Соединенными Штатами Греции новейших истребителей пятого поколения F-35 вызовет недовольство Эрдогана и турецкого правительства, поскольку в 2019 году Турцию исключили из программы F-35. Исключение Турции стало следствием ее решения закупить оружие у России, в частности, систему ПВО С-400, что прямо противоречит политике НАТО и является вопиющим отказом Турции от своих обязанностей перед альянсом. Способность Турции завершить модернизацию своих вооруженных сил значительно затруднена ее отчуждением от альянса НАТО.

На самом деле Соединенные Штаты долгое время откладывали продажу одобренных устаревших истребителей F-16 из-за недоверия к своему турецкому партнеру; однако Турция увязала завершение продажи F-16 с успешным вступлением Швеции в альянс НАТО, и после ратификации турецким парламентом решения о согласии на членство Швеции в НАТО, а также получения Вашингтоном турецких документов об этой ратификации администрация Байдена неохотно передала ключи - так сказать, от устаревших самолетов F-16.

Продажа Соединенными Штатами Греции самолетов F-35 резко меняет баланс сил в Средиземноморье, хотя это изменение не лишено прецедента - в последние годы этот баланс неуклонно склонялся в сторону Греции. Соединенные Штаты, которые обычно придерживаются политики уважения к региональному балансу сил при принятии политических решений, скорее всего, станут еще более склонны к вмешательству в этот баланс, чем дольше Турция будет оставаться антагонистом.