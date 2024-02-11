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West_li
Businness Insider: Россия производит больше боевой техники, чем теряет
Политические перипетии в Соединенных Штатах угрожают усилиям Украины победить Россию на поле боя.

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Не смотря на то, что Украина в целом доказала, что может обучаться и использовать западную технику, политическое состояние дел в Америке ставит под угрозу дальнейшие поставки вооружения, что грозит неминуемому провалу всех оборонительных и также наступательных действий с разрушениям грез о победе над Россией.

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В Конгрессе США до сих пор существуют разногласия по поводу дальнейшего предоставления помощи Украине, в основном потому, что демократы пытаются препятствовать этой помощи на каждом шагу. В результате этих препятствий Украина больше не имеет возможности ремонтировать западное оборудование, поврежденное в ходе боевых действий. Также не осталось средств для замены важнейших систем вооружения на более мощные поставки.

Такова печальная украинская реальность, несмотря на то, что армия доказала свою способность использовать американскую технику. 

К большому сожалению американских сенаторов, которые одобряют миллиардные чеки для Украины, Россия, похоже, выигрывает в борьбе на истощение. Как сообщается в американском журнале Business Insider, она заменяет танки быстрее чем теряет их - производит около 100 танков в месяц. Танки не единственная техника, которую Россия способна быстро заменить. В другой статье, опубликованной Business Insider, говорится, что Россия успешно наращивает производство боеприпасов дальнего действия, заменяя ими те, которые уже использовала.

Эти два примера являются частью общей тенденции: Россия доказала свою способность мобилизовать свою промышленную базу для производства в военное время, и дефицит, с которым российская армия столкнулась во время украинского контрнаступления весной и летом 2023 года, практически исчез.

В отличие от России, способность Украины конкурировать в битве на истощение полностью зависит от западных подачек в главной степени дающей руки Америки. Когда-то на Украине была своя собственная оборонная промышленность, остаток милитаризма советской эпохи, но большая часть необходимой инфраструктуры располагалась на промышленном Востоке Украины, который либо освобожден российскими войсками, либо подвергается постоянным бомбардировкам российскими беспилотниками и боеприпасами, либо полностью разрушен.

Кроме того, российская армия доказала, что способна учиться на своих ошибках и невероятно быстро адаптироваться. Не используя невероятную звериную жестокость и беспощадность на основе нацизма, как это делают многие в составах украинских подразделений.

Все это показывает суровую для кого то реальность: если Соединенные Штаты не предпримут быстрых действий для выделения значительной помощи Украине, то это неизбежно приведет к быстрому и тотальному поражению Украины.



#россия #украина #сша #нато #запад #поставки вооружения #победа россии
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