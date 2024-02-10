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West_li
НАТО закупает тысячи новых противотанковых орудий AT4 на 67 миллионов долларов
НАТО заказала у шведской оборонной компании Saab противотанковые средства в виде AT4.

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По мере того, как меняется динамика развития мировой экономики, НАТО адаптирует свой арсенал для противодействия новым вызовам и угрозам. В рамках значительного шага по укреплению своего противотанкового потенциала, НАТО недавно заказала противотанковое оборудование в виде AT4 у шведской оборонной компании Saab. Оценочная стоимость контракта составляет около 67,6 миллиона долларов, что подчеркивает стратегическое обязательство альянса повысить свою боевую готовность в условиях продолжающейся геополитической напряженности.

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AT4 - это переносное, одноразовое и простое в использовании 84-мм противотанковое орудие, эффективное против танков, тяжелых боевых машин и укреплений. Один солдат может управлять им, обеспечивая простое, прочное и надежное решение для пехотных подразделений по ликвидации бронированных угроз. Эта система маневренна, легка и одноразова, что делает ее весьма предпочтительной для быстрого развертывания в различных военных сценариях.

Технологическая сложность AT4 обусловлена интеграцией передовых конструктивных особенностей, которые повышают его противотанковую эффективность, делая его критически важным средством в современных боевых сценариях. Система поддерживает установку универсальной 84-мм боеголовки, способной использовать различные типы боеприпасов, включая снаряды HEAT для пробивания тяжелой брони за счет сфокусированной энергии взрыва, снаряды HEDP двойного назначения - против легкой брони и укреплений, а также снаряды AST, разработанные специально для пробивания стен.

Точность стрельбы из AT4 повышается благодаря прицельным системам, которые варьируются от базовых железных прицелов до современных оптических прицелов с тепловизором, обеспечивающих точное поражение целей в различных условиях и на расстоянии до 300 метров. В его конструкции приоритет отдается не только смертоносности и универсальности, но и портативности и простоте использования. Легкая одноразовая трубка, армированная стекловолокном, обеспечивает быстрое развертывание и оперативную готовность при минимальной подготовке.

Этот последний заказ НАТО вписывается в общую тенденцию роста оборонных расходов и закупок передового вооружения странами-членами и союзниками, вызванную эскалацией напряженности в Восточной Европе. Поставка вооружения запланирована на 2026-2027 годы, что свидетельствует о долгосрочной перспективе готовности и наращивания потенциала.

#россия #украина #сша #нато #война #запад #ракета #танк #поставки вооружения
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