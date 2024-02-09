ВВС Китая ускоряют амбициозные усилия по внедрению новых поколений искусственного интеллекта в свои беспилотные летательные аппараты.

ВВС Народно-освободительной армии Китая ускоряют амбициозные усилия по внедрению новых поколений искусственного интеллекта в свои беспилотники и истребители, что может рассматриваться как попытка сравняться с прорывом США в этой области.

реклама

Китайская газета, поддерживаемая правительством, описала то, что она называет "интеллектуализацией" своих беспилотников Wing Loong с конкретными ссылками на ИИ, "сетевое взаимодействие" и "автономный" полет. КНР давно известна своей заинтересованностью в разработке и внедрении ИИ в военных целях, и термин "интеллектуализация" в отношении сетевых инициатив НОАК использовался в опубликованных отчетах Пентагона и японских военных. Газета Global Times описывает будущие операции своих беспилотников Wing Loong как включающие "5G+", "промышленный интернет" и "искусственный интеллект"

"Интеллектуализация будущих беспилотников будет выражаться в распознавании целей, ситуационной осведомленности, планировании миссий и автономном полете или даже интеллектуальном обслуживании", - цитирует Global Times слова одного из экспертов. В документе Пентагона "Военные разработки и разработки в области безопасности с участием Китайской Народной Республики на 2023 год" указывается, что "интеллектуализация" боевых действий НОАК направлена на улучшение "сетевого взаимодействия" и "интеграции" узлов данных в рамках многодоменных сил.

Китайский документ не предлагает много технических подробностей, однако ИИ быстро прогрессирует и может поглощать, обрабатывать и анализировать гораздо больший объем данных и разрозненной сенсорной информации. Китай имеет растущую коллекцию или семейство беспилотников Wing Loong, охватывающих широкий операционный охват, включая американские беспилотники типа Reaper или Gray Eagle. Среди последних вариантов - Wing Loong - 1E, изготовленный в основном из композитных материалов для повышения выносливости, скорости и времени пребывания в воздухе, а также передовой "межконтинентальный" беспилотник Wing Loong 3, представленный осенью прошлого года.

Возможно, наиболее прозрачным элементом китайской "интеллектуализации" беспилотников является то, в какой степени она отражает или пытается повторить прогресс США в области ИИ и его применения к беспилотным операциям и воздушной боевой мощи. Например, ВВС США в последние годы добились прорыва в своей давней инициативе "Верный помощник", в рамках которой пилотируемые истребители могут передавать данные по сети близлежащим беспилотникам или даже группам беспилотников. В последние годы в ходе ряда экспериментов истребители ВВС США F-22 и F-35 смогли обмениваться данными в полете с беспилотником Valkyrie. ВВС США также добились успехов в создании вычислительных систем с поддержкой ИИ в "точке сбора", предназначенных для проведения анализа поступающих сенсорных данных практически в режиме реального времени, выявления моментов, имеющих значение, и передачи информации через серию боевых платформ и "узлов", охватывающих несколько областей.

В концептуальном смысле стратегические намерения Китая во многом совпадают с развивающейся инициативой Пентагона JADC2 - серией интерфейсов, IP-протоколов и технических механизмов, призванных обеспечить совместную, многодоменную, многослужебную передачу данных в реальном времени, чтобы значительно улучшить картину разведданных и сократить время от датчика до стрелка. Вся работа по созданию JADC2, которая в настоящее время осуществляется по указанию заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, ускоряется благодаря быстро развивающемуся искусственному интеллекту. ИИ может не только помочь защитить данные, но и ускорить их обработку, идентификацию и доставку с меняющей парадигму скоростью по воздуху, земле, поверхности, в космосе и даже под водой.