Размышляем, почему гибель Залужного может сорвать контрнаступление и как это отразится на ходе СВО

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Есть подозрения, что главнокомандующий Залужный действительно убит, ведь вот уже 10 дней никто не может его найти. Пропажу настолько медийной личности уже не получается оправдать тем, что на фронте напряженная обстановка, которая требует его личного присутствия.

Вспомним хронологию исчезновения главкома ВСУ. Первые слухи появились после того, как был уничтожен штаб ВСУ под Павлоградом. Именно по нему 7 и 8 мая наносили массированные удары ВС РФ.

Когда Залужный публично отказался участвовать в видеоконференции с командованием НАТО, так как он "сильно загружен", это стало косвенным подтверждением устранения военачальника. Учитывая то, что ранее Валерий Федорович никогда не отказывался от публичных выступлений, это обстоятельство крайне озадачило всех вокруг.

В столице Украины прекрасно понимают, что гибель командира, которого так долго медийно раскручивали, может сорвать давно анонсированное контрнаступление, начало которого и так переносится со дня на день. Поэтому всеми силами пытаются эти упорные слухи развеять.

Сначала "вбросили" фотосессию, на которой главнокомандующий позировал на свадьбе - наверное именно этим и объясняется его "загруженность", помешавшая присутствовать на столь важном мероприятии. Но пользователи сети сразу же опознали эти снимки, которые были сделаны гораздо раньше. Потом сам президент Зеленский опроверг гибель своей "правой руки". Он заявил, что они постоянно на связи, но подтвердить этого факта никак не смог.

12 мая в сети появилось большое интервью Залужного, но обычно такие материалы готовят заранее. Как например интервью начальника Главного управления разведки Буданова Yahoo news, которое записывалось за пол месяца до выхода. Поэтому читателей этот материал не впечатлил. Больше новых фото нигде не публиковалось, а слухи, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдыхает и спокойно купается в Средиземном море пока не нашли своего подтверждения.

Для Киева исчезновение Залужного - проблема. Главнокомандующий должен регулярно демонстрировать публике, что он в полном здравии и лично контролирует ход операции. В особо трудные моменты появление своего командира поддерживает дух солдат. И если пока украинцев можно успокоить старыми фото и видео, а еще словом Зеленского, которому уже не особо верят, то вскоре люди начнут задумываться и вопросы возникнут даже у особо зомбированных жителей незалежной.









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