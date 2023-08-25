Возможная инсценировка гибели Пригожина

Легендарная фигура командира ЧВК "Вагнер" продолжает обрастать слухами и домыслами. И не зря, известен факт, что когда-то он уже "умирал" по примерно такому же сценарию. Случилось это еще в 2019 году при крушении самолета. И тогда основные "оркестранты" ничего не знали об инсценировке, информация была известна лишь очень узкому кругу лиц.

В арабских социальных сетях пишут об "очевидцах", которые имели удовольствие наблюдать Евгения Викторовича воочию. По их мнению, он находится в Мали и готовится дать отпор войскам Франции, готовых войти в Нигер под прикрытием ЭКОВАС.

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Ходят слухи, что "Русский медведь" сознательно ввел СМИ в заблуждение, но все сомневающиеся сходятся в одном - ждать правды осталось недолго. Было крушение или нет, покажет время.

Издание Wall Street Journal не может определиться, погибли ли Евгений Викторович и его помощник Дмитрий Уткин от диверсии на первом борту, или благополучно выжили на втором. Во всяком случае, даже Википедия пока не уверена в трагическом событии, там пишут, что Пригожин предположительно погиб 23 августа.

Журналисты тоже не склонны верить в смерть руководителя ЧВК "Вагнер", ведь там работают профессионалы своего дела, которым провести такую операцию не сложно. Настораживает и тот факт, что общественности не предоставили съемку, где видно, кто поднимается на борт. Нет пока и генетической экспертизы, которая достоверно подтвердит или опровергнет факт гибели основателя ЧВК.

В любом случае, подождать нужно не так долго. То, ради чего затевалась вся постановка, если это была она, вот-вот начнется.