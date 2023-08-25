На одно из предприятий Харькова подвезли понтонный парк

Как сообщил военный эксперт, Андрей Марочко, ВСУ подтянули к Харькову колонну с инженерной техникой. Подполковник ЛНР в отставке отметил, что большая часть этой техники - понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ".





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Характеристики данного оборудования позволяют осуществить переправу через водную преграду до 50 метров и грузоподъемностью до 60 тонн.

Силы Российской армии уже настолько вплотную подошли к Купянску, что заставляют киевский режим просчитывать шаги возможного прорыва в сторону Харькова. Эвакуация Купянска и 53 населенных пунктов Купянского района - ярчайший признак успешного хода русского наступления на этом участке фронта.

Этот город уже стал важной точкой притяжения для ВСУ, как был когда-то Бахмут. И отдать его неприятель не может по нескольким причинам.

Может так статься, что Купянск обменяют на пару-тройку поселений на Времевском выступе. Тогда это будет неприятной новостью даже для самых ярых сторонников киевского режима. И потом, захват этого населенного центра позволит сформировать плацдарм на правом берегу Оскола с возможностью действовать сразу в двух направлениях: с юга - на Харьков, а с севера - на тыл группировки, которая прикрывает несколько поселков Славянска и Краматорска.

Определенно, у сил РФ есть все возможности, чтобы размотать оставшиеся резервы ВСУ. Именно поэтому киевский режим в панике пытается оттянуть свое поражение, взрывая мосты, минируя дороги и возлагая надежду на понтонные мосты.



