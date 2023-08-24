Планы выходы правительства из сложившейся ситуации. Как отразится гибель Пригожина на дальнейших событиях в разных регионах.

В нашей стране произошла настоящая трагедия. Потерпел крушение самолет, на котором находилось практически все руководство ЧВК Вагнер вместе с Евгением Пригожиным. В это сложно поверить, но бизнес-джет рухнул в Тверской области, унеся все надежды, которые связывались с Евгением Викторовичем.





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Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Но, по всей видимости, это самый настоящий теракт, за который пока еще никто не взял ответственности. То, что Пригожин будет на этом борту знал только его личный логист и охрана. Обычно, Евгений Викторович менял свое местонахождение буквально в последний момент, пересаживаясь на другой борт. В этот раз он этого не сделал. Он всегда шутил со смертью, бросал ей вызов.









Так что же потеряла Россия? Пригожиным пугали Запад, об этом говорит тот факт, что Запад запретил ВСУ прийти на помощь мятежникам 24 июня. Там были очень озабочены фактом мятежа и опасались прихода к власти более радикального правителя. Но вспомним, что глава Вагнера перебазировался в Африку и отстаивал честь РФ там.

В этой связи происходит следующее. Реальное влияние на Черном континенте обеспечивало именно ЧВК. Теперь даже неизвестно, кто может создать аналогичную структуру, по ее эффективности. Это уже реальный удар, который сильно влияет на позиции сторон.









Росавиация обнародовала список пассажиров и командного состава разбившегося самолета. Комиссия приступила к расследованию и сбору всех материалов - подготовка экипажа, техническое состояние борта, метеорология по всему маршруту полета, работа диспетчеров на земле. Виновных, скорее всего найдут, а как же люди?

Десять человек погибли в угоду чьим-то шкурным интересам. Царство им Небесное и вечный покой. Помним. Скорбим.











