В Счетной палате уже спрогнозировали уровень ВВП РФ в 2023 году.

Дмитрий Зайцев, который является экспертом Счетной палаты и курирует макропрогноз Минэкономразвития, поделился информацией, касательно макроэкономического показателя ВВП Российской Федерации в 2023 году. Сообщает LENTA.RU.

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Спрогнозированный Зайцевым ВВП РФ в следующем году допускает сокращения на 1%. Аудитор уточнил, что данная ситуация сложится, если на экономику российского государства не будут влиять новые напряженные ситуации.

Дмитрий Зайцев, как аудитор, решил внести уточнение, касательно трудностей, которые так не легко подсчитать, ведь именно трудности вполне могут иметь неэкономический характер. Информационные данные Минэкономразвития показывают, что в октябре падение экономики РФ замедлилось до 4,4%. Если сравнивать данный показатель в годовом соотношении с сентябрьскими показателями, то тогда цифра была - 4,5%.

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Недавно экономисты Российской Федерации прогнозировали уровень ВВП. В 2022 году в результате показатели должны сократиться на 3,6%, а вот в следующем 2023 году на 3,3%. Данное предположение было получено из финансовых институтов и банковских аналитиков.