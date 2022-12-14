Ребекка Коффлер, которая является экс-сотрудником американской разведки, заявила администрации Соединенных Штатов, что следует прекращать разжигать конфликтную ситуацию на Украине. Сообщает LENTA.RU.
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Она также высказалась на тему того, что оборонительный арсенал Соединенных Штатов, как и деньги налогоплательщиков не бесконечны. Бывшая разведчица также заявила, что Вашингтон должен вмешаться и приложить усилия для возможности достижения мира между Россией и Украиной. Офицер разведки в отставке обратилась к американским властям с заявлением о том, что в ближайшем будущем ни одной из сторон победы не предвидится, несмотря на обязательства Соединенных Штатов об обеспечении Украины оружием, колоссальных расходов и невообразимого количества человеческих жертв.
Ребекка Коффлер также напомнила, что из-за глобальных военных поставок Украине Тайвань не сможет получить заявленный арсенал. Лидер военно-промышленного комплекса США Raytheon сообщает, что всего за десять месяцев военных действий на Украине Пентагон истратил тринадцатилетний объем комплексов Stinger и 5-летний – Javelin.