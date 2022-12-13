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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
DTF сообщает, что игра Diablo IV больше не доступна для покупки в России и Белоруссии
Российские и белорусские аккаунты не смогут приобрести видеоигру Diablo IV.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Издание LENTA.RU, ссылаясь на DTF, сообщает, что четвертую часть одной из самых культовых игр Diablo теперь будет не достать. Игра больше не доступна для приобретения на российских и белорусских аккаунтах.

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Разработчики запланировали релиз новинки на лето 2023 года. Пользователи сети обратили внимание на то, что приложение Battle.net не отображает Diablo IV, поскольку игра заблокирована для предзаказа. Кроме этого говорится, что новинку не получится скачать даже при использовании VPN, потому что сервисом введены запреты и страна регистрации аккаунта тщательно проверяется.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Компания Blizzard на мартовском выступлении заявила об остановке продаж собственных игр в Российской Федерации. На данный момент Activision Blizzard находится на стадии перехода в Microsoft. Вот только в компании Microsoft отказываются раскрывать дату покупки производителя видеоигр.

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#видеоигры #diablo iv #diablo #diablo 4 #diablo lv
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