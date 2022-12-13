Издание LENTA.RU, ссылаясь на DTF, сообщает, что четвертую часть одной из самых культовых игр Diablo теперь будет не достать. Игра больше не доступна для приобретения на российских и белорусских аккаунтах.
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Разработчики запланировали релиз новинки на лето 2023 года. Пользователи сети обратили внимание на то, что приложение Battle.net не отображает Diablo IV, поскольку игра заблокирована для предзаказа. Кроме этого говорится, что новинку не получится скачать даже при использовании VPN, потому что сервисом введены запреты и страна регистрации аккаунта тщательно проверяется.
Компания Blizzard на мартовском выступлении заявила об остановке продаж собственных игр в Российской Федерации. На данный момент Activision Blizzard находится на стадии перехода в Microsoft. Вот только в компании Microsoft отказываются раскрывать дату покупки производителя видеоигр.