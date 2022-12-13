Bloomberg считает, что Российская Федерация может получить все шансы для возвращения лидерского статуса по поставкам газа для ЕС. Сообщает LENTA.RU.
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Энергетический мост, который выстраивался между Европой и Россией десятилетиями, смог устоять даже в период «самых холодных эпизодов холодной войны, распада Советского Союза и либерализации европейского энергетического рынка».
Агентство Bloomberg в виде примера привело речь Михаэля Кречмера. Премьер-министр Саксонии тогда заявлял, что «исторически невежественно и геополитически неправильно» остаться навсегда без поставок российского газа.
Автор данного материала добавил, что властям ФРГ для успокоения компаний и своих потребителей приходится тратить на субсидии миллиарды.
Сразу после начала спецоперации на Украине поставка газа в Европу из России начинала сокращаться по разным причинам. Взрывы «Северных потоков» усугубили ситуацию еще больше. На сегодняшний день функционирующим маршрутом для поставок трубопроводного газа в Европу из России остаются лишь «Турецкий поток» и украинская газотранспортная система.