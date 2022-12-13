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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Bloomberg считает, что Россия имеет все шансы для возвращения лидерства по поставкам газа в ЕС
Агенство Bloomberg оценило шансы Российской Федерации вернуть лидерский статус по поставкам газа в Евросоюз.
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Bloomberg считает, что Российская Федерация может получить все шансы для возвращения лидерского статуса по поставкам газа для ЕС. Сообщает LENTA.RU.

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Энергетический мост, который выстраивался между Европой и Россией десятилетиями, смог устоять даже в период «самых холодных эпизодов холодной войны, распада Советского Союза и либерализации европейского энергетического рынка».

Агентство Bloomberg в виде примера привело речь Михаэля Кречмера. Премьер-министр Саксонии тогда заявлял, что «исторически невежественно и геополитически неправильно» остаться навсегда без поставок российского газа.

Автор данного материала добавил, что властям ФРГ для успокоения компаний и своих потребителей приходится тратить на субсидии миллиарды.

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Сразу после начала спецоперации на Украине поставка газа в Европу из России начинала сокращаться по разным причинам. Взрывы «Северных потоков» усугубили ситуацию еще больше. На сегодняшний день функционирующим маршрутом для поставок трубопроводного газа в Европу из России остаются лишь «Турецкий поток» и украинская газотранспортная система.

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#россия #спецоперация #bloomberg #россия 2022 #россия и ес #россия и санкции #россия и украина #российский газ
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llucul
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djon3volta
11:00
Ты в Европе живёшь или в прибалтийской стране? Почему ты переживаешь за них?
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
mr3080
11:00
Даун твой батя у амд штраф за рт аналогичен как у 6000 серии.
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John Doe
11:00
Да покажи уже, где улучшает? Хватит съезжать. Трассировка "дохера отжирает производительности, но добавляет немного блестяшек для девочек", вот так надо
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taurus88
10:59
даун, то что ты долбишься в глаза я уже понял. числа новых частот я написал давно, читай выше, красножопый.
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taurus88
10:58
то есть для тебя один пример уже вывод о всех играх? один ссаный пример. да ещё на разрешении которое до сих пор не стало народным.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
John Doe
10:58
Насколько возросших частот-то? Давай цифры.
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Ел Гречко
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В общем-то везде. Кардинально - в технодемках типа Quake 2 RTX, майнкрафт RTX или в портале. "Заметно лучше, хотя и без них норм" - в любых других. Проблема в том, что мы сейчас обсуждаем карты за 100...
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