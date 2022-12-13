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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Президент Украины проинформировал Байдена об уничтожении 50% инфраструктуры
50% энергетических объектов Украины уничтожены.
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Глава Украины во время переговоров с президентом Соединенных Штатов объявил, что ракетные удары России смогли уничтожить пятьдесят процентов инфраструктуры. Сообщает LENTA.RU.

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Данная информация была размещена на веб-сайте украинского лидера. В опубликованной статье говорилось, что Зеленский проинформировал Джо Байдена о том, что российские ракетные удары полностью уничтожили практически пятьдесят процентов энергетических объектов страны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день очень важно начать усиленно защищать функционирующие энергетические объекты, поскольку начинается зима. Для этого президент Украины призывает американского лидера помочь в укреплении ПВО.

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Помимо этого, лидер Украины выступил с предложением о создании глобального саммита, чтобы начать координировать международные усилия, направленные на окончание военных действий на территории Украины.

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