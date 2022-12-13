Выступая перед лидерами стран G7, Владимир Зеленский перечислил условия, которые могут ускорить наступление мира и закончить военный конфликт на Украине. Сообщает LENTA.RU.
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Лидер Украины объявил, что первым необходимым шагом для приближения наступления мира будет считаться предоставление Киеву дальнобойных ракет, реактивной артиллерии со снарядами и современных танков. Вторым условием станет поддержка, которая позволит достичь стабильности в энергетической, социальной и финансовой сфере на Украине в 2023 году. Здесь также говорится и о получении надежной защиты от боевых ударов для энергетики Украины.
Третьим условием станет возможность выполнения всех пунктов «формулы мира». Тех условий, которые ранее были выдвинуты украинским президентом. Лидер Украины помимо всего прочего предложил созвать саммит Global Peace Formula Summit, на котором, как он полагает, появится возможность определиться с условиями реализации всех пунктов, перечисленных для "формулы мира".
Зеленским были озвучены все условия «формулы мира» на саммите G20 во время ноябрьского выступления. «Формула мира» состоит из десяти пунктов, которые, как считают киевские власти, помогут достичь мирового согласия на Украине. Обеспечение продовольственной безопасности, энергетической и ядерной безопасности, а также полное прекращение военных боевых действий на Украине относятся к перечню условий.