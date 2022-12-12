Роберт Фарли, который является обозревателем 19FortyFive высказал свое мнение, касательно того, что западные страны стали участниками титанической борьбы с Российской Федерацией за господство в будущей мировой финансовой системе. Сообщает LENTA.RU.
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Эксперт попытался объяснить, что страны запада начали антироссийскую санкционную кампанию, аналогов которой ранее не существовало в финансовой истории мира. Роберт Фарли добавил, что фактически валютных резервов было заморожено на сумму 300 миллиардов долларов, тем временем банковские учреждения отключили от платежной системы SWIFT. На это Москва в свою очередь потребовала, чтобы иностранные покупатели начали расплачиваться за газ и нефть в рублях. Российское руководство запретило брокерам продавать ценные бумаги, которые принадлежат иностранцам, тем самым гарантируя, что иностранный инвестиционный капитал останется в Российской Федерации.
8 декабря Марин Ле Пен, которая является главой парламентской фракции «Национального объединения» Франции, оценила энергетическую войну с российским государством тогда, когда по всей Франции происходило отключение электричества с требованием отключать отопление из-за дефицита энергии. Она считает, что сферу энергетики нельзя затрагивать антироссийскими санкциями, поскольку энергетические ресурсы считаются первой необходимостью. Политик добавила, что энергетическую войну с Российской Федерацией вести нельзя, потому как у Франции нет энергии. Марин Ле Пен подчеркнула, что это глупо.