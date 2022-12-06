Сергей Шойгу рассказал, что украинская сторона только за ноябрь потеряла 300 боевых бронемашин, 149 танков, 10 вертолетов и 5 самолетов. Сообщает LENTA.RU.
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Также государственный деятель отметил, что продолжается освобождение Донбасса Вооруженными силами Российской Федерации. В последнее время под контроль были взяты 6 населенных пунктов. Кроме этого на Южно-Донецком и Луганско-Донецком направлениях был нанесен значительный урон технике и живой силе украинской стороны.
Министр обороны заявил, что для сокрушения украинского военного потенциала со стороны России на данный момент наносятся массированные ракетные удары по разным объектам Украины.
Кроме этого Сергей Шойгу высказал свое мнение касательно сложившейся ситуации вокруг Запорожской АЭС. Из слов министра ясно, что по ЗАЭС в течении последних двух недель ВСУ выпустили 33 крупнокалиберных снаряда. Сергей Шойгу акцентирует внимание на том, что украинский режим пытается создать видимую угрозу ядерной катастрофы.