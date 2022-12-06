Министр обороны заявил, что украинская сторона за ноябрь потеряла 300 боевых бронемашин, 149 танков, 10 вертолетов и 5 самолетов.

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Сергей Шойгу рассказал, что украинская сторона только за ноябрь потеряла 300 боевых бронемашин, 149 танков, 10 вертолетов и 5 самолетов. Сообщает LENTA.RU.

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Также государственный деятель отметил, что продолжается освобождение Донбасса Вооруженными силами Российской Федерации. В последнее время под контроль были взяты 6 населенных пунктов. Кроме этого на Южно-Донецком и Луганско-Донецком направлениях был нанесен значительный урон технике и живой силе украинской стороны.

Министр обороны заявил, что для сокрушения украинского военного потенциала со стороны России на данный момент наносятся массированные ракетные удары по разным объектам Украины.

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Кроме этого Сергей Шойгу высказал свое мнение касательно сложившейся ситуации вокруг Запорожской АЭС. Из слов министра ясно, что по ЗАЭС в течении последних двух недель ВСУ выпустили 33 крупнокалиберных снаряда. Сергей Шойгу акцентирует внимание на том, что украинский режим пытается создать видимую угрозу ядерной катастрофы.