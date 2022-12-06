Минобороны Российской Федерации заявило, что над двумя военными аэродромами дальней авиации были сбиты беспилотники ВСУ.

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Министерство России сообщило, что системы противовоздушной обороны смогли перехватить украинские беспилотные летательные аппараты, которые низко летели над Саратовской и Рязанской областями. Сообщает LENTA.RU.

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Генерал Конашенков заявил, что 5 декабря ВСУ попытались атаковать российские военные объекты беспилотниками. По словам представителя оборонного ведомства Российской Федерации, атаке подвергались аэродромы дальней авиации, находящиеся в Энгельсе и Дягилево.

Тогда на аэродромах пострадал технический состав, погибло трое военных, еще четверо служащих ранены и госпитализированы.

Министерство обороны уточнило, что в итоге взрыва реактивных беспилотников на российских аэродромах повредился корпус двух самолетов.

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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что предположительно задействованными в атаке были реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». Данный тип дронов разрабатывался в качестве аппаратов и предназначался для воздушной разведки. Эти «Стрижи», сконструированные в 1960-х годах в СССР, способны летать при скорости более 1000 километров в час и способны преодолеть более 1000 километров.