Министерство России сообщило, что системы противовоздушной обороны смогли перехватить украинские беспилотные летательные аппараты, которые низко летели над Саратовской и Рязанской областями. Сообщает LENTA.RU.
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Генерал Конашенков заявил, что 5 декабря ВСУ попытались атаковать российские военные объекты беспилотниками. По словам представителя оборонного ведомства Российской Федерации, атаке подвергались аэродромы дальней авиации, находящиеся в Энгельсе и Дягилево.
Тогда на аэродромах пострадал технический состав, погибло трое военных, еще четверо служащих ранены и госпитализированы.
Министерство обороны уточнило, что в итоге взрыва реактивных беспилотников на российских аэродромах повредился корпус двух самолетов.
Издание «Коммерсантъ» сообщает, что предположительно задействованными в атаке были реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». Данный тип дронов разрабатывался в качестве аппаратов и предназначался для воздушной разведки. Эти «Стрижи», сконструированные в 1960-х годах в СССР, способны летать при скорости более 1000 километров в час и способны преодолеть более 1000 километров.