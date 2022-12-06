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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Китайское издание пригрозило США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Global Times сообщило, что вмешательство Америки в конфликт на Украине показывает о необходимости их разгрома.
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Китайское издание Global Times сообщило, что вмешательство Вашингтона в конфликтную ситуацию на Украине указывает лишь на необходимость разрушения американской гегемонии. Сообщает LENTA.RU.

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Америка призывает европейские страны выступать против Российской Федерации в украинском конфликте. При этом США специально провоцируют конкуренцию, направленную на упадок европейской экономики, написали в газете. В публикации также говориться, что все это приводит к продолжающемуся снижению доверия к Вашингтону как со стороны международных сообществ, так и со стороны американских союзников, в частности.

Global Times подытожил тем, что будущая десятилетка может стать решающей для разгрома жестокой американской гегемонии и для появления истинного мирового равенства и мировой справедливости.  

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Чжао Лицзянь, который является официальным представителем МИД КНР, обвиняет Соединенные Штаты в использовании дипломатии принуждения и в неизбирательном применении силы. Он также подчеркнул, что власти Вашингтона используют технологическую, экономическую и политическую изоляцию для достижения собственным целей.

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