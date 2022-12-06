В России начали задумываться о создании специального кибервойска, которое будет состоять из хакеров.

Олег Матвейчев, член комиссии, которая занимается расследованием фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, недавно на своем выступлении предложил создать специальное подразделение войск. Здесь говорится об отдельном подразделении, которое будет состоять из айтишников. Сообщает LENTA.RU.

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Заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также было предложено привлекать для подобного кибервойска хакеров. Он аргументировал это тем, что на сегодняшний день в Российской Федерации большое количество невостребованных айтишников.

Депутат Матвейчев также думает, что кандидатами в подобные кибервойска могут быть молодые люди, "косящие" от военной службы.

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Ранее Дмитрий Гусев, который является депутатом Госдумы от «Справедливой России» заявил, что в ГД уже начали обсуждать вопрос создания российского киберфронта, куда будут привлекаться молодые специалисты для борьбы за интересы российского государства в цифровом пространстве.