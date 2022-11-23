«Одноклассники» решили запустить новейшую систему монетизации, которая позволит авторам контента начать зарабатывать в социальной сети. Сообщает LENTA.RU.
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Сообщается, что размер вознаграждения ограничен не будет, а увеличиваться станет пропорционально показам в пользовательской ленте при публикации различного контента, будь то видео или фото. Самые активные авторы будут зарабатывать больше благодаря новой системе.
Администраторы групп должны подать заявку для получения дохода от публикаций. Выводить все заработанные средства можно будет через личный кабинет. Размер комиссий в зависимости от выбранного способа для вывода средств будет отличаться - от 3% до 6%.
Система монетизации будет учитывать определенные критерии, которые должны быть у групп соцсети. Если у группы 1000 подписчиков и больше, при этом ежемесячно количество подписок увеличивается до 200 тысяч человек, инструмент будет доступен. Еще одним обязательным критерием является аудитория, более 50% которой должны быть активными подписчиками, взаимодействующими с контентом хотя бы раз в 30 дней.